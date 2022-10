Paul Martín no olvida a sus compañeros de ‘De Vuelta al Barrio’ : “Siempre los extraño” | ENTREVISTA

Paul Martín habló sobre 'De Vuelta al Barrio'. (Instagram)

Paul Martín tuvo que despedirse de ‘De Vuelta al Barrio’ a fines del 2021 debido a que América Televisión decidió ponerle fin a esta telenovela para reemplazarla con una nueva temporada de la exitosa seria ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Aunque en un primer momento esta producción tuvo bastante apoyo, la llegada de la pandemia ocasionó que sufriera un salto temporal, cambiando radicalmente la narrativa de la historia, por lo que sus fans empezaron a quejarse.

Fue así que finalmente ‘De Vuelta al Barrio‘ salió del aire y sus integrantes se incorporaron a otras telenovelas, mientras que otros artistas decidieron dedicarse a sus proyectos personales, como el caso de Paul Martín, quien en una entrevista con Infobae señaló que viene apoyando a una ONG y también organizando una nueva obra de teatro.

Estuviste varios años en ‘De Vuelta al Barrio‘, ¿extrañas a tus compañeros?

Siempre los extraño, pero es así, algo cíclico, te encuentras con uno, dejas a otros, pero igual te vuelves a encontrar en algún momento en el camino con todos.

De repente vuelve más adelante como ‘Al Fondo Hay Sitio’, ¿ya viste la nueva temporada?

El primer capítulo lo vi, luego no porque estoy en clases, estoy ensayando. Tengo chamba a esa hora. En las noches no estoy en casa y no vuelvo a las 10:15 de la noche.

¿Tienes planes para regresar a la televisión?

Estoy grabando una novela. No se puede saber en qué novela voy a estar, nos están pidiendo que no digamos información.

¿Proyectos musicales?

Toco un poco de piano, un poco guitarra, de armónica, algo de percusión ligera. Le hice una canción a mi mamá, ahora estamos componiendo otros temas para una obra de teatro que estoy preparando.

Paul Martín en 'De Vuelta al Barrio'. (Instagram)

Paul Martín no todo el tiempo se encuentra enfocado en su carrera actoral, también se da un tiempo para apoyar a los familias más vulnerables a través de las ONG, por lo que viene representando a AMA Perú.

¿Qué es AMA Perú?

AMA es una ONG que trabaja con zonas vulnerables. Construye espacios de recreación deportivas y de arte con ayuda de la misma población y su mano de obra. Digamos que ellos ponen la infraestructura y junto a los mismo pobladores logran instalar estos espacios que de hecho le mejoran la calidad de vida a la gente.

¿Solo se desarrolla en Lima?

Por ahora solo el Centro de Lima. Lo que pasa es que Lima tiene muchas necesidades, ojalá que pronto se replique y puedan ampliar a provincias también.

Es un gran mérito de AMA tener esta iniciativa y poder darle un poco más de comodidad a los chicos, a los más jóvenes para que estén alejados de las drogas, hagan deportes y hagan actividades más sanas.

De repente estás un poco decepcionado del actual gobierno por no tener un plan para acortar las brechas económicas...

Todos los políticos hacen campañas diciendo que van a acortar las brechas para salir de la pobreza, hambre cero. Algunos tienen más capacidades que otros y algunos ayudan realmente trabajando y mejorando condiciones de vida, algunos más que otros. Si es difícil administrar una familia, imagínate un país. Deben de haber zonas que están más descuidadas, incluso más que antes luego de la pandemia.

Paul Martín es embajador de la ONG AMA Perú. | AMA Perú.

