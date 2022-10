Desconexión con la realidad, una marcha vergonzosa y una visita crucial: lo que deja la Asamblea de la OEA

Más de 30 países se dieron cita en Lima para la quincuagésimo segunda Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el desafío de hallar compromisos para contener y revertir la profundización de las brechas sociales en el continente, bajo la consigna “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

La capital peruana fue la sede de la principal reunión anual de la OEA, que cerró este viernes en medio de señalamientos al secretario general del bloque regional, Luis Almagro, por su presunta violación del código de ética.

En estos tres días, los jefes de las delegaciones participaron de cuatro sesiones plenarias en las que se abordaron las cuestiones más urgentes que marcan la agenda regional, como la seguridad alimentaria, las consecuencias de la pandemia y la protección a los derechos humanos.

En rigor, la OEA se comprometió a atender las crisis en Nicaragua y Haití, invocó a “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” de Venezuela, instó al presidente Nicolás Maduro a convocar a “elecciones libres” en 2024 y ratificó su “firme apoyo” a derechos de Argentina sobre las Malvinas.

También condenó la invasión rusa, generó el “inicio del fortalecimiento” de las relaciones entre Perú y EE. UU. y, a nivel local, desató una masiva marcha por parte de un lobby conservador en contra de “agenda progresista” que, según la ultraderecha, el organismo “pretende imponer en la región”. Una postal que saltó a los medios internacionales.

“Esto último ha hecho pasar al Perú una vergüenza grande. [Los manifestantes] han acusado a la OEA de atea, lo cual demuestra una profunda ignorancia, pues no puede imponer nada a nadie, menos a un país una política de genero o abortista”, anota Norberto Barreto, historiador y especialista de la PUCP

“La derecha acusa a Castillo de haber hecho el ridículo de varias ocasiones, pero con esto ha hecho el ridículo de una forma escandalosa”.

La postura es compartida por el internacionalista Ramiro Escobar: “No recuerdo una reunión que haya desatado marchas de este tipo. Claramente, es un asunto político. El derecho a la protesta es legítimo, pero lo cuestionable es que se pretende dañar la imagen de un organismo por parte de un cóctel que, creo, tiene el propósito de abrir otro frente político”, matiza.

Perú, que ha sido anfitrión de la cumbre por tercera vez, tras las ediciones de 1997 y 2010, propuso para la 52 Asamblea una consigna que busca dar prioridad a la lucha contra la desigualdad y la discriminación, e insistió en la toma de decisiones a favor de la “salud y la resiliencia y la gobernabilidad democrática”.

Pese a esta agenda, bajo la mirada de Barreto, la organización internacional “ha demostrado estar desconectada de muchas realidades”.

“[La situación de la región] no va a cambiar nada después de la Asamblea. Esta es otra reunión más que no tiene trascendencia real. No tengo una opinión positiva de esta reunión, me parece que sirve solo para tomar café, pero deja muy poco concreto o para poner en práctica. Al final, los representantes se van a casa y los problemas siguen ahí”, opina Barreto.

“Se ha actuado en base a la problemática de la región de este momento. La mayoría de países rechaza la invasión rusa, pero dentro de su propia clave, pues hasta ahora nadie ha roto relaciones [con Moscú]. Sí han condenado o tomado distancia”, dice, por su parte, Escobar.

“De pronto, se pudo haber sido más explicito en la crisis climática y la defensa de líderes ambientales. La migración se ha tratado, pero sigue siendo un problema. Habría de poner mas énfasis en la crisis política de la región, la tensión social y política”, agrega.

Más de 500 dignatarios de 33 países arribaron a la capital peruana y, según Cancillería, participaron 24 ministros de Relaciones Exteriores al frente de sus delegaciones. Estados Unidos envió al secretario de Estado, Antony Blinken, quien se reunió con Castillo tras sus encuentros con Gustavo Petro y Gabriel Boric en su paso por Colombia y Chile durante una gira latinoamericana.

Blinken desayunó en un mercado de pescado en Lima para escenificar el apoyo de Estados Unidos a los productores locales y denunciar la pesca ilegal por parte de embarcaciones de otros países, en una velada referencia a China.

Lo que dice esa visita

Abordó la crisis de los fertilizantes que azota la agricultura peruana, acusó a Rusia de haber “exacerbado” el problema del desabastecimiento con la invasión de Ucrania y reivindicó la atención del Gobierno estadounidense a la crisis migratoria de la región.

Ambos internacionalistas consultados por Infobae coinciden en que la llegada del líder de la diplomacia estadounidense fue crucial y la más significativa del cónclave. “Esa reunión con las autoridades peruanas refleja una forma de marcar territorio por parte de Estados Unidos en la región, pues antes lo hizo en Chile y Colombia”, comenta Barreto.

“Más allá de las enormes turbulencias internas, [la visita demuestra que] EE. UU. nunca ha tenido una mala relación con el actual gobierno. Ha llegado para fortalecer relación, y mientras tanto [durante su visita, el Congreso] bloquea el viaje a Europa [al presidente Castillo]”, anota Escobar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el jueves una nueva ayuda humanitaria para ayudar a migrantes y refugiados en la región de las Américas, en el inicio de la cumbre de la OEA.

Cierre de la OEA

La asamblea, reunida bajo el lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, cerró con la Declaración de Lima. El documento, al que Paraguay, El Salvador y Guatemala expresaron reparos, “condena toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, y cualquier tipo de violencia” por motivos que van desde la raza, el color, el sexo y la religión, hasta la edad, etnia, posición política, origen social, discapacidad, orientación sexual e identidad o expresión de género.

Tras el cierre de la Asamblea en Lima, la primera presencial desde 2019, Almagro dijo que está siendo investigado internamente por presunta violación de las normas éticas de la organización, por una relación personal vinculada al ámbito laboral.

La denuncia fue transferida a la oficina del inspector general de la OEA, aseguró el secretario, quien dijo estar “muy tranquilo” alegando haber cumplido siempre con las normas.

“Nunca fui supervisor de ninguna persona con quien tuviera una relación, nunca la promoví, ni nunca aumenté su salario”, concluyó.

