Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina explicó su posición por las Malvinas: “No es algo que podamos olvidar”

El secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Tettamanti, habló con Infobae sobre el tema de Las Malvinas.

Entre las conclusiones finales de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolló por tercera vez en Lima, se hizo un llamado a que Argentina y el Reino Unido puedan restablecer el diálogo para resolver el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas que lleva 30 años sin resolverse.

“Los derechos territoriales inalienables de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur van juntos con la posición de esta región; se necesita una solución pacífica y negociada”, dijo el secretario general Luis Almagro, tras aprobarse el “renovado logro por Malvinas” que significa una “causa latinoamericana”.

El respaldo unánime en la asamblea de la OEA no hubiese sido posible sin el discurso de defensa firme de la soberanía argentina en las islas por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, quien atendió a Infobae en uno de los recesos que se dieron este viernes antes de que oficializarán los proyectos de resolución de esta edición del foro regional más importante de América Latina.

“Fue un discurso firme. La diferencia puede ser menor, pero en realidad nosotros estamos convencidos de los que estamos sosteniendo [la defensa de la soberanía argentina en las Malvinas]. Creemos que hay problema y que debemos resolverlo”, indicó.

Mural que reivindica la soberanía de Argentina sobre las islas Malvina, bajo administración británica, tras el conflicto armado de 1982 que dejó un saldo de 900 muertos en apenas dos meses de guerra. Foto: Zuma Press

Tettamanti se mostró, una vez más, predispuesto que se establezca una mesa de negociación con los británicos.

“Con el Reino Unido, con el que tenemos una larga y buenas relaciones, también tenemos desde el año 1983 un desacuerdo con el tema de las Islas Malvinas. [Los británicos] Ellos lo saben, lo han reconocido y han tratado de trabajar con nosotros para buscar una solución negociada. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en un año muy particular porque, no solamente recordamos los 200 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Perú, sino que además son 40 años de la guerra que tuvimos en Malvinas con el Reino Unido, lo cual fue producto de una situación que no se había resuelto como se hubiese esperado de forma pacífica”, anotó.

El secretario de Exteriores de Argentina recordó a los fallecidos en la guerra en las Malvinas, que serían 649 soldados, y los familiares de los mismos que han sufrido este conflicto en carne propia. “No es algo que podamos olvidar, para nosotros es un tema que resulta muy esencial”, mencionó.

De otro lado, Tettamanti señaló que Perú y Argentina retomarían los gabinetes binacionales a finales de año, con el objetivo de analizar todos los aspectos de la relación bilateral y ver oportunidades comerciales ente ambas naciones.

La 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizó durante tres días en el Lima Centro de Convenciones, en el distrito de San Borja. Fue inaugurado por el presidente Pedro Castillo y fue clausurado en la noche del viernes por Luis Almagro, secretario general de la OEA.

SEGUIR LEYENDO