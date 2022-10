Martín Liberman dijo que a Luis Advíncula “no le dolió” la dura falta en Boca Juniors vs Vélez

Martín Liberman sonrió al ver la reacción de Luis Advíncula tras dura falta en Boca Juniors vs Vélez Sarsfield.

Luis Advíncula recibió dura falta en Boca Juniors vs Vélez Sarsfield que terminó en expulsión de su rival y en tremenda pelea. El periodista Martín Liberman opinó sobre lo ocurrido en la Bombonera y no pudo evitar sonreír por la reacción del integrante de la selección peruana, quien se levantó pese al dolor para recriminarle al argentino.

“Advíncula le duele un montón, se levanta, lo quiere pelear y después se tira al piso de nuevo, un capo. Le volvió a doler. Dijo ‘Ah no pará yo estaba en el piso, me dolía’”, manifestó entre risas el conductor de Debate F.

Un panelista del programa agregó que la falta de Francisco Ortega en contra del ‘Rayo’ merecía una tarjeta roja por tres fechas como mínimo y Liberman le dio la razón. “Pará no digo que no, pero a Advíncula evidentemente no le dolió, si vos te puedes levantar a querer pelear, después ‘pará yo estaba en el suelo’ y se tira al suelo”.

Dura falta en contra de Luis Advíncula

Luis Advíncula pudo quedar lesionado tras agresión de Francisco Ortega. El extremo de Vélez Sarsfield se picó por recuperación del peruano y le entró con una caretilla por detrás. El defensor de Boca Juniors quedó suspendido en el aire y cayó aparatosamente en el gramado.

El árbitro del compromiso no dudó en mostrarle la roja directa y mandarlo a los vestuarios. El jugador de la ‘bicolor’ tampoco se quedó con las manos cruzadas y fue a recriminarle con mucha violencia. Después, sus compañeros empujaron a Ortega, desatando una batalla campal muy cerca del córner.

La pugna finalizó con dos expulsados más, uno por cada lado. Valentín Gómez por Vélez y Luis Vázquez por Boca, ambos tras ser protagonistas en el enfrentamiento. Advíncula tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, pero pudo terminar con normalidad el partido.

Luis Advíncula causó la expulsión de un rival y se armó tremenda pelea en Boca Juniors vs Vélez Sarsfield.

Luis Advíncula en Boca Juniors

El lateral peruano volvió a completar 90 minutos con la camiseta de Boca Juniors tras estar ausente por la fecha FIFA de amistosos. ‘Lucho’ es titular indiscutible en el esquema de Hugo Ibarra y en esta temporada suma un total de 38 partidos, entre Copa Argentina, Liga Argentina y Copa Libertadores. Además, ha marcado un gol.

Luis Advíncula marcando a Lucas Pratto en Boca Juniors vs Vélez Sarsfield.

Boca Juniors sueña con el campeonato

Los dirigidos por Hugo Ibarra se quedaron con el triunfo sobre Vélez Sarsfield con un golazo de Javier Morales a los 79 minutos, de esta forma alcanzó la punta de la segunda fase del campeonato argentino, superando a Atlético Tucumán, el cual cayó frente a Patronato.

Boca Juniors tiene 42 puntos, mientras que el ‘decano’ 41 unidades, ambos han disputado un total de 22 partidos. Solo quedan cinco fechas para conocer al ganador de este certamen. En caso que los ‘xeneizes’ vuelvan a levantar el trofeo, tal y como ocurrió en el inicio de temporada, ya no se disputaría el Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina.

Partidos que le quedan a Boca

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Boca Juniors

Fecha: 6 de octubre

Hora: 19:30

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Boca Juniors vs Aldosivi

Fecha: 9 de octubre

Hora: 16:00

Estadio: La Bombonera

Sarmiento vs Boca Juniors

Fecha: 12 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: Eva Perón

Newell’s vs Boca Juniors

Fecha: 16 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: Coloso Del Parque Marcelo Bielsa

Boca Juniors vs Independiente

Fecha: 23 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: La Bombonera

