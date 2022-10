Gisela Valcárcel: atípico look de la ‘Señito’ causó burlas en las redes

Nuevo look de Gisela Valcárcel. (América Televisión)

Gisela Valcárcel volvió con ‘El Gran Show’ luego del fracaso de ‘La Gran Estrella’. En el estreno de esta nueva edición del reality, la conductora no se puso su característico vestido rojo, sino usó un look totalmente diferentes, además de realizarse un atípico peinado.

La decisión de renovar su look se debería a que en la última edición de su anterior programa llamó mucho la atención el peinado que se realizó, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales, donde incluso le hicieron divertidos memes.

Asimismo, durante la promoción de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel anunció que iba a volver a sorprender con su look, por lo que volvió a hacer de las suyas y causó sensación una vez más en las redes.

“Muy buenas noches, aquí estamos y así empieza ‘El Gran Show’, el espectáculo que sábado a sábado llegará a sus hogares con noches distintas. Lo que viene será de mayor impacto, 10 competidores pisan la pista y solo 1 levantará la copa”, dijo

Este nuevo look de Gisela Valcárcel también llamó la atención del popular ‘Giselo’, pues no desaprovechó la oportunidad para molestar a la conductora de televisión y no dudó en trolearla.

Todo sucedió cuando Facundo González y Gisela venían intercambiando halagos cuando de repente apareció Edson Dávila, quien resaltó el peinado de la presentadora de ‘El Gran Show’.

“La veo con las chispitas de la princesa Leia. Te estás innovando, ya que la vez pasada se puso el plumero”, manifestó el conductor de ‘América Hoy’, desatando las risas que los que se encontraban presentes.

Usuarios no desaprovecharon en hacer memes

Como las redes sociales no perdonan, los usuarios no dudaron en burlarse de la conductora de ‘El Gran Show’ por este look que presentó, llegándola a comprar con Santa Rosa de Lima, la Bruja del 71, entre otro personajes.

Además consideraron que la ‘Señito’ no quiere desaprovechar ni un solo momento para captar la atención del público, pues estuvo bastante caída de rating en las últimas semanas luego de haber vuelto a la televisión peruana tras encontrarse en receso.

