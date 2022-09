Empresario que visitó a congresista Carlos Zeballos ganó contratos con el Ministerio de Vivienda

Congresista Carlos Zevallos.

Más hechos involucran a políticos en la presunta red de corrupción que se gestó en el Ministerio de Vivienda durante el periodo de Geiner Alvarado. Como se sabe, el exfuncionario del Poder Ejecutivo firmó el Decreto de Urgencia 102-2021 para financiar obras a nivel nacional. Por este punto, el Ministerio Público lo investiga a él, al presidente Pedro Castillo, sus familiares y empresarios al ser una organización criminal. En esta trama, no se descartaría también a congresistas de la República.

Según una investigación del diario El Comercio, el empresario Samuel Velásquez Poma, propietario de dos compañías que ganaron, a través de un consorcio, una obra de más de S/6 millones en un distrito de Áncash visitó al parlamentario Carlos Zevallos (Integridad y Desarrollo) antes de que la licitación sea adjudicada. Además, Zevallos habría visitado al exministro Alvarado.

La visita de Velásquez al congresista se habría producido el 17 de septiembre del 2021. En la oficina fue recibido por Luis Dueñas y Jenny Silva Quispe, personal del despacho. Allí permaneció por más de una hora. Sin embargo, en declaraciones al citado medio, Zevallos negó haberlo recibido.

“Nunca me reuní con él. Cuando hago entrar a una persona, es porque tengo una agenda o ingresan porque los conozco, pero no, no lo conozco. Yo no lo he recibido”, afirmó. Sin embargo, después lo reconoció: “Velásquez ingresó, dejó su teléfono. Lo atendieron el señor Luis Dueña y Yenny Silva. No se encontró conmigo”.

La Fiscalía solicitó impedimento de salida del país para el exministro Geiner Alvarado. (Congreso)

Tras la reunión, Zevallos fue al Ministerio de Vivienda acompañado por dos personas: Rosa Centeno Cáceres y Jefferson Parra Huamán, un funcionario que era asesor técnico del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

El citado medio informa que Zevallos y su comitiva fueron recibidos por Virginia Leiva, integrante del gabinete de asesores de Vivienda, y Salatiel Marrufo, un hombre cercano a Geiner Alvarado.

Los Niños

Dos de los principales colaboradores eficaces del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder han mencionado indirectamente al congresista Carlos Zevallos como uno de “Los Niños” que coordinaban con el presidente Castillo obras a cambio de apoyo en las votaciones del Parlamento.

En febrero, la empresaria Karelim López indicó que uno de los parlamentarios cercano al mandatario era asesorado por el excandidato presidencial de AP Yonny Lescano. El único posible es Carlos Zevallos.

Zeballos es un asiduo visitante a las entidades del Ejecutivo. Entre setiembre del 2021 y abril de este año, ha acudido a Palacio en diez ocasiones. Su primer ingreso lo hizo el 7 de setiembre del 2021 junto con diez legisladores de AP. También fue a otros ministerios. Vivienda y Desarrollo Agrario están entre los que más ha visitado.

El 14 de febrero de este año, Zeballos y Geiner Alvarado se reunieron a solas. En otra visita al ministro, el 15 de febrero, el congresista estuvo con Manuel Ruelas Choquemamani, un exfuncionario de la Municipalidad de El Collao-Ilave (Puno).

