MC Francia: el dolor y gloria que acabaron con la vida del Rey del reguetón en Perú

El último ritmo latino tuvo un representante peruano. Un fenómeno considerado underground nacido en los barrios de Panamá y Puerto Rico dieron vida a una escena musical que se mantiene viva, apoderandose de las nuevas generaciones y llenando estadios donde la fusión con dembow anima al baile hipnótico y a la entonación de temas adoptados como himnos entre los fans. La primera década del nuevo milenio expuso a artistas que llevaron esta “bomba melódica” a niveles inimaginables.

La “gasolina” de Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Vico C, El General, Zion & Lennox son algunos nombres que representaron esta nueva etapa de la industria. Perú no fue ajeno a este movimiento y ganó reconocimiento con la aparición de Alexander Guzmán de la Cruz, conocido en el mundo artístico como MC Francia.

Perú tiene talento

El populoso distrito de Villa El Salvador vio nacer al rapero limeño el 18 de agosto de 1983. Los privilegios no formaron parte de su formación al convivir con la desigualdad y la pobreza. Desde temprana edad se expuso a las calles y al trabajo para aportar en casa. El ruido, la caótica capital y lo que veía en su entorno fueron inspiración para escribir sus primeras letras en una época donde el reguetón iba cobrando fuerza en el país.

Su aventura artística se apoderó rápidamente de los conos de Lima. Las fiestas en casas fueron sus primeros escenarios, donde demostró por qué se consideraba un MC, término que describe a los raperos que tienen la habilidad de formar canciones con rimas, teniendo como base un beat, o incluso, sin necesidad de un recurso melódico.

“Gitana” y “Candela” se convirtieron en las canciones comerciales que explotaron su carrera en el territorio nacional y extranjero.

El archivo de YouTube -que no hace justicia al gran talento que poseía- nos deja adentrarnos a sus presentaciones en “privaditos”, en los que encontraba el micro abierto para dejarse llevar por las luces y la música, haciendo bailar a los presentes que chocaban cuerpo a cuerpo.

Desde la villa salvaje

Con el despertar de este género bailable, MC Francia se hizo un nombre en un entorno donde la salsa, la cumbia y el folclore reunían la gran cantidad de seguidores. Antes de chocar con su flexibilidad artística, dedicó varios años a interpretar canciones de ‘Chacalón’. Su imagen como máximo rey en el país captó la atención de los medios de comunicación, que lo tenían como invitados y le brindaban espacios para que se presentara en vivo.

El resultado de su pasión llegó con los reconocimientos por el álbum “Desde la villa salvaje”, nombre en honor al distrito pujante que lo vio dar sus primeros pasos. Llegó a vender 5 mil copias de este disco y fue considerado una revelación en la música urbana.

No se quedó en su zona de confort. Se permitió experimentar con otros géneros musicales. Un ejemplo de su versatilidad fue la colaboración con Los Conquistadores de la Salsa para el tema “Falsa y traicionera”.

En 2007 se presentó un momento único en su carrera fue el presentar su propia versión de “Bandido” frente a su intérprete, Alberto Plaza. En uno de los conciertos del chileno, quien no pudo controlarse y se dejó llevar por la improvisación del peruano, soltando unos “pasos prohibidos” que causó el desenfreno del público.

La fama obtenida no lo alejó de su gente. Más de uno se quedaba impresionado cuando lo veían llegar a los quinceañeros y fiestas en cuadras cerradas, donde dominaba el micrófono y animaba con su freestyle que lo caracterizaba.

Colaboró con Clímax para el remix de “ZaZaZa”, también conocido como “Mesa que más aplaude”.

El Rey del reguetón en el Perú y su futuro incierto

En la cúspide de su carrera, el cantante peruano sufría en silencio a causa de la diabetes, una enfermedad que le detectaron a la edad de 21 años y que no controlaba pese a que su salud estaba muy deteriorada.

Él mismo reconoció que no se estuvo cuidando y que, a consecuencia de sus acciones, le desencadenó una gangrena en 2011 que terminó en amputación de varios dedos del pie. Sumado a esto, comenzó a perder la visión y se hacia chequeos para tratarse la insuficiencia renal, que dañó seriamente su riñón derecho.

Estar alejado de los escenarios fue una de las pesadillas que le tocó vivir. El reposo no duró mucho tiempo al verse forzado a aparecer frente a cámaras en silla de ruedas para contar cómo se encontraba y la ayuda que necesitaba para salir de ese tormento que le impedía hacer lo que amaba.

El 22 de marzo falleció su abuelo de cáncer, arrastrándolo a una tristeza inconsolable, hecho que empeoró su estado. El 16 de abril de 2012 sufrió un shock diabético luego que le amputaran parte de una pierna. Un paro cardíaco terminó con su vida a la edad de 28 años.

Una voz inmortal del reguetón

Muchos sueños se quedaron inconclusos. Emily Chapilliquén Rodríguez, su pareja, comentó a El Popular que antes de ser intervenido le confesó que saldría de ese momento y lo primero que harían sería casarse. Él se estaba encargando de la organización. “Lo amo con todo el corazón. Siempre estará en mi corazón. Y le prometo que voy a cuidar a nuestro Yamil (su hijo) como lo hacía él, es decir, con mucho amor. Adiós, gordito de mi vida”.

Su gran valor en la escena artística, y legado que dejó con “Desde la villa salvaje” se vio retratada en una visita que realizó el cantante Vico C a la humilde vivienda del peruano en Villa El Salvador. “Esta era una visita que yo tenía que hacer. Era una persona humilde, clara e inteligente”. Conmovida, la madre de MC Francia lo recibió con una taza de café y le entregó la letra de una canción inédita que exponía su pena.

“Llegó el día y se cumplió lo que dijeron. Caí en cama enfermo, ya no tenía dinero. ¿Dónde están mis amigos? No los veo, pues no los creo. Todo se puso feo, es terrible. Estoy en una cama conectado a una manguera donde la vida no vale nada. Me siento raro. Esto no es normal, casi no puedo respirar aquí, apesta a funeral”, expuso la leyenda y autor de “5 de septiembre”.

