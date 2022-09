La inseguridad ciudadana en Lima Norte, un reto para los próximos alcaldes

César Ortiz Anderson precisó que, de acuerdo con todas las evi­dencias, este año se incrementarán las cifras de criminalidad. (Andina)

A menos de un mes de llevarse a cabo los comicios para la elección de nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales, la seguridad ciudadana es una arista clave de la que los candidatos tienden a plantear las posibles soluciones para poder erradicar o en todo caso lidiar con esta enquistada problemática que sigue en aumento. Sin embargo, ¿realmente los gobiernos regionales y las municipalidades están en capacidad de poder fajarse con dicha tarea?

En los distritos de la zona norte de la capital, San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra, la inseguridad ciudadana se percibe a través de las distintas modalidades que operan las agrupaciones criminales; robo, hurto, extorsiones, secuestros, violaciones, etcétera.

Los Olivos, Comas e Independencia, distritos que complementan el Cono Norte, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), figuran entre los sectores en donde mayor cantidad de reincidencia delictiva y detenciones se han registrado.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Juan Lazarte, mencionó que, en dicho distrito, diariamente se llevan a cabo 9 asaltos con motocicletas y mototaxis; cifra que ha hecho que los ciudadanos de la mencionada zona, perciban una mayor sensación de inseguridad que ha ido acrecentando en el último año.

En Comas el pasado mes de abril fue capturado por tercera vez un delincuente de tan solo 19 años que ya ha pasado por el centro reformatorio de ‘Maranguita’ y de un centro penitenciario en San Juan de Lurigancho, pero que persiste con arremeter contra los vecinos del distrito.

Por su parte, el mismo burgomaestre de San Martín de Porres en la última semana fue víctima del crimen organizado, luego de que uno de los agentes de seguridad que brindaba resguardo a su esposa Leslye Lazo, quien se desempeña como parlamentaria andina, fue abatido a balazos en el pórtico de la vivienda del alcalde; siendo esta una muestra de que ni las propias autoridades están exentas de ser víctimas de este flagelo.

Julio Chávez Choing no es el único funcionario que ha resultado afectado por esta problemática -a pesar de no ser la única vez- José Pando alcalde del distrito de Independencia, el pasado mes de marzo denunció que la temida banda criminal de Venezuela, ‘Los Malditos del Tren de Aragua’ lo habían amenazado de muerte por cerrar prostíbulos en el mencionado distrito.

En tanto, y por si no fuera poco, el daño que causan los delincuentes, en Puente Piedra, 5 serenos han sido acusados de causarle la muerte a un hombre en el interior de un hostal; en un video difundido a través de los medios de comunicación, se divisa la fuerza con la que redujeron a Pablo Antonio Porras Córdoba (39) quien falleció sin mayor detalle, luego de aquella intervención por parte de los agentes de seguridad de la comuna edil.

El pasado martes 6 de setiembre, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, aprobó la solicitud por parte del Ministerio Público que establece 18 meses de prisión preventiva contra Marcos Espinoza, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de alcalde en el distrito de Carabayllo; la presente investigación judicial, el burgomaestre formaría parte de una organización criminal en la que también estarían implicados miembros de la PNP por haber incurrido en los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión.

No solo radica los casos de robos y demás escenarios en los que los ciudadanos del Cono Norte se ven afectados, autoridades quienes también se han visto afectados, otras que podrían ser participes de organizaciones criminales y operadores que no estarían plenamente aptos para poder ser agentes de seguridad distrital.

En tal sentido, Infobae Perú conversó con el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, César Ortiz Anderson, quien refirió percibir propuestas por parte de los aspirantes a los sillones municipales que no se pueden llevar a la práctica, justamente porque desconocen la teoría de la problemática de Inseguridad Ciudadana.

“Partamos de que las propuestas de los candidatos no tienden a ser viables; muchos están diciendo que quieren poner cámaras de videovigilancia de reconocimiento facial, eso solo funciona en tanto tengan un convenio de base de datos con el INPE o la Policía Nacional y eso no lo van a soltar porque esa información podría caer en malas manos y podrían darse extorsiones”.

Además, Ortiz Anderson mencionó que los agentes de seguridad de los distritos deben pasar por un estricto control para poder formar parte de un equipo que de manera preventiva pueda contribuir con esta lucha.

“A quienes formen parte de Seguridad Ciudadana se les debe realizar diversos exámenes previos para saber si están aptos, psicológico, toxicológico, antecedentes, todo ello es importante para que así sí se pueda contar con un equipo que pueda ser un verdadero apoyo a la policía que es la verdadera encargada de luchar contra la delincuencia y el crimen”.

Por otro lado, una de las modalidades que ha ido registrando un mayor número de casos son las bandas criminales dedicadas a la extorsión, las que, según expresó el experto en seguridad ciudadana, hay un 70% de los casos en los que las víctimas de esta modalidad, optan por no denunciar las extorsiones por las cuales son sometidas.

“Las cifras que uno maneja no son las reales porque faltan los casos que no son denunciados, esto es altísimo, los casos de extorsión no se están denunciando; un 70% de los extorsionados optan por guardar silencio por el temor”, menciona.

“Esta modalidad se ha multiplicado por seis a lo que era antes de la pandemia; se han fortificado los delincuentes, están operando más organizados, el Cono Norte es una zona que creció de forma desordenada, no fue planificado su crecimiento, entonces todo lo que es informalidad es sinónimo de inseguridad; hay factores que han hecho que esto ocurra, la marginación es un elemento que hace que tenga las tazas delictivas que tenemos, las familias disfuncionales también son otro factor, el aumento del consumo de alcohol y drogas, además de los jóvenes que dejan los colegios y los embarazos en los adolescentes”.

