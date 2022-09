Magaly Medina vuelve a referirse al OnlyFans de Olenka Zimmermann: “Ni siquiera tiene el mejor cuerpo”

Magaly Medina responde a Olenka Zimmermann | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina se refirió una vez más a Olenka Zimmermann, quien recientemente la calificó como la Pedro Castillo de la farándula y además la tildó de ser una persona mala que solo quiere sacar de su camino a las ‘chicas que si son bonitas’.

Como se recuerda, ambas conductoras han estado inmersas en una serie de dimes y diretes, luego de que la ‘Urraca’ acusara a la figura de Willax de ‘estafar’ a sus suscriptores de OnlyFans por publicar fotografías antiguas y de Google como contenido nuevo.

Frente a ello, la conductora de ATV no respondió directamente a los calificativos de Olenka en su contra, pero la calificó de desconocida e incluso criticó su cuerpo como herramienta de OnlyFans, la que ahora pertenece.

“Esta chica desconocida que tiene un programa que está perdido. Yo ni siquiera sabía que tenía un programa de televisión. Olenka Zimmermann la que tiene el Only bamba, la que se alucina”, expresó al inicio.

Magaly Medina responde a Olenka Zimmermann.

Seguido, dejó claro que no respondería a las declaraciones en su contra y arremetió contra su físico. “Pero tan arrabalera es la chica que sigue por ahí derramando lisura, que la siga derramando sola porque aquí no la vamos a elogiar. Ni siquiera tiene el mejor cuerpo de Only, que no se alucine”, comentó al inicio.

Además, no dudó en compararla con otras modelos que son contemporáneas con la edad como Carla Barzotti y Claudia Abusada. Recalcó que ellas si presentan contenido actual para sus fanáticos de esta plataforma para adultos.

“Ella es contemporánea de Claudia Abusada que en su momento era una chica que tenía uno de los traseros más envidiados de todo Chollywood, antes de la moda de ponerse implantes, de inflarse el trasero. Carla Barzotti y todas están en OnlyFans pero todas ellas muestran material nuevo, no muestran material de hace 20 años, así no engañan a la gente”, agregó la esposa de Alfredo Zambrano.

Finalmente, Magaly Medina lanzó un dardo contra Olenka Zimmermann. Le recordó a la modelo el escándalo que tuvo con un comandante de la Marinacuando tenía aproximadamente 20 años.

“Ella a la justas como 7 dólares por ver fotos de hace 20 años, cuando era toda flaquita, mucho más joven. Yo me acuerdo que cuando era una chibola ella fue protagonista de un escándalo terrible con un comandante de la marina casado. Uff, tendría que desenterrar mi archivo. Lo he contado en Magaly, siempre cuento todo”, finalizó riendo.

