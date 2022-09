“Jefferson Farfán estará en lista y tendrá minutos”, dijo Waldir Saenz previo al clásico Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Waldir Saenz, ídolo y exjugador de Alianza Lima, se refirió al delantero ‘blanquiazul’, Jefferson Farfán, y la posibilidad de jugar al clásico ante Universitario de Deportes.

Los ‘compadres’ se enfrentan este domingo 4 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 desde las 15:30 horas (de Perú).

Una de las novedades en Alianza Lima en la semana previa al clásico fue la reincorporación de Jefferson Farfán a los entrenamientos con el primer equipo e incluso participó unos minutos en la última práctica de preparación para el clásico.

En ese sentido, Waldir Saenz fue consultado sobre opciones que tendría Farfán de volver a jugar un partido oficial tras una prolongada recuperación.

“Por lo que hemos visto esta semana ha estado entrenando y ha hecho fútbol, yo creo que va a estar en la lista de los 18 y tendrá minutos. Dios quiera que le vaya bien, que sea el inicio de su recuperación y que pueda estar hasta fin de año con Alianza Lima dándole alegrías a la gente que es lo quiere ver de parte de él”, afirmó Saenz.

Waldir agregó que Farfán ya pasó por una situación similar y volvió a disputar un partido con la selección peruana tras estar lesionado y sin fútbol.

“Jefferson no tendría problemas de reaparecer ahora lo hizo con Perú en un nivel muy alto cuando no tenía equipo, salió de una lesión y lo pusieron frente a Brasil. No tuvo ningún problema y generó un penal ante Argentina. Entonces, para el medio yo creo que, si Jefferson reaparece, lo hará de la mejor manera. Si lo hace sabe porque, se ha preparado, se ha cuidado, ha fortalecido su lesión para poder estar”, apuntó.

El goleador histórico de Alianza Lima consideró Jefferson prefiere que su regreso sea en un clásico, pese a que podría ser más friccionado respecto a otros duelos de la Liga 1.

“Hay futbolistas que prefieren reaparecer en otros partidos, que no son de tanta fricción como será el clásico, pero sabemos la calidad de Jefferson, lo que él quiere y se ha preparado para este partido. Y si es que está, los minutos que esté hará las cosas bien y Dios quiera que le salga todo bien, y que por allí haga algo o saque algo del gorro para el bien de Alianza y que pueda darle un triunfo a Alianza”, insistió Waldir.

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

En otro momento, Saenz se refirió al ataque de Alianza Lima y señaló que necesita un ‘9′: “Yo creo que a Alianza le falta algo más en ofensiva, un nueve de área, para que otros jugadores tengan la tranquilidad de llegar por fuera y sabiendo que tienen un jugador en el área. Para mí le falta un jugador de área, un referente”.

El exfutbolista de Alianza fundamentó su opinión y lo relacionó con la participación del delantero Hernán Barcos en el juego del equipo.

“No, porque todos vemos que Barcos sale para jugar, sale mucho del área, entonces un jugador como Jairo Concha necesita un referente adelante, porque es un jugador que te entrega la pelota y marca los tiempos. A veces esos jugadores necesitan un delantero que le puedas tirar la pelota y pueda jugar de espaldas. Barcos sale mucho y no es el referente que necesita Alianza. No es el típico nueve, como Flavio Maestri, Roberto Silva en su momento, como la ‘Foca’ Roberto Farfán en Universitario. El mismo Emanuel Herrera que estuvo en Cristal o como Bernardo Cuesta (Melgar). Entonces, un nueve adelante le facilitaría las cosas a los que vienen por fuera y a los volantes que llegan por dentro”.

Al final, Saenz manifestó su deseo por un triunfo de Alianza Lima: “Alianza gana, la verdad que si gana 1-0 con autogol o 4-0, igual son tres puntos, que gane nada más y punto”.

SEGUIR LEYENDO