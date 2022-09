Alianza Lima vs. Universitario: conoce los jugadores que disputarán su primer clásico del fútbol peruano

Yacob y Peruzzi jugarán su primer clásico del fútbol peruano. (Internet)

Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán una edición más del clásico peruano. El partido entre los clubes más representativos de la Liga 1 se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva e irán con sus mejores jugadores para tratar de conseguir la victoria. Algunos de estos futbolistas debutarán en este importante duelo y en esta nota te los daremos a conocer.

Aliancistas en su primer clásico

El cuadro de La Victoria llega al partido más importante del torneo peruano manteniendo el invicto. Los ‘blanquiazules’ han conseguido 5 partidos ganados, dos empatados y cero derrotas. Estos números lo han llevado a estar en la cuarta posición con un total de 17 unidades en este Torneo Clausura.

Gino Peruzzi

El defensor de Alianza Lima, llegó al cuadro ‘íntimo’ el 6 de julio del 2022. El futbolista argentino, desde su arribo, se ha ganado la titularidad bajo la dirección de Carlos Bustos. El lateral derecho es parte fundamental en el esquema aliancista y ahora tendrá la oportunidad de estar presente ante Universitario.

El jugador de 30 años lleva jugando seis encuentros de titular en esta segunda fase del balompié incaico, ha logrado asistir una vez, acumula 539 minutos y todavía no ha anotado un gol. Todo parece indicar que sería parte del once titular que buscará una victoria más en su estadio.

Darlin Leiton

El futbolista llegó a Alianza Lima proveniente de Independiente del Valle. El extremo ha aliancista ha disputado 8 encuentros (6 en Liga 1 y 2 en Copa Libertadores), logró realizar una asistencia y ha acumulado 118 minutos de juego. Debido a una lesión se ha mantenido alejado de las canchas. El atacante fue evaluado por el cuerpo médico de los ‘blanquiazules’ y todavía tendrá un mes de baja.

Antes de su traumatismo, el futbolista ecuatoriano ha venido afrontando algunos partidos de reserva. Su última participación en un partido de fútbol se dio a finales de julio frente a Deportivo Coopsol.

‘Cremas’ y su debut en un clásico

La institución ‘merengue’ llega a este partido con ganas de revancha luego de la derrota por 4-1 en el Apertura. Los pupilos de Carlos Compagnucci vienen realizando una campaña regular en esta parte del año ya que han conseguido 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Estas estadísticas posicionan a la ‘U’ en la octava posición con 14 en el Clausura.

Claudio Yacob

El mediocampista de Universitario de Deportes, jugará su primer clásico en la Liga 1. El futbolista argentino llegó al club estudiantil el 8 de julio del presente año y no ha tenido un buen debut con la camiseta de la vocal. En su primer partido, un error suyo terminó en el único tanto que le dio la victoria a Deportivo Municipal.

El volante no ha podido obtener el titularato, pero ha sido uno de los principales reemplazos en los últimos partidos de la ‘U’. Ha logrado disputar 4 duelos, acumula un total de 183 minutos jugados y todavía no ha marcado o dado una asistencia.

Jordan Guivin

El volante se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en el plantel de Universitario de Deportes. El futbolista de 24 años jugará por primera vez un clásico ante Alianza Lima como titular indiscutible en el once que propone el director técnico Compagnucci.

El volante se ha ganado el cariño de la hinchada ‘crema’ con su actitud dentro del campo y su estilo de juego. Actualmente, el mediocampista ha disputado ocho encuentros en este Torneo Clausura, ha marcado dos anotaciones y lleva acumulando 639 minutos en el campeonato.

Rodrigo Vilca

El jugador es uno de los cambios recurrentes en el equipo de Universitario. El futbolista proveniente del Newcastle de Inglaterra no ha podido demostrar todo su potencial en la Liga 1 y todavía no forma parte del once titular del estratega argentino. El extremo llegó a la ‘U’ para el Torneo Apertura.

El jugador de 23 años viene disputando un total de 17 partidos, ha marcado un gol, asistido dos veces y tiene 619 minutos acumulados. Ante Alianza podría ser uno de los primeros sustitutos.

Segundo clásico

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por segunda vez en Liga 1 2022. Los compadres se medirán el domingo 4 de setiembre a las 15:30 horas (de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva por la décima jornada del Torneo Clausura.

