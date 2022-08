Trujillo: Hija denuncia que secuestradores piden un millón de soles para liberar a su padre

Anciano fue secuestrado en Trujillo y piden un millón de soles para liberarlo

Un gran calvario vive la familia Rodríguez luego de que el patriarca de la familia fuera secuestrado en la ciudad de Trujillo desde hace 64 días. En una reciente entrevista con radio Exitosa, su hija ha pedido desesperadamente que la Policía Nacional del Perú tome cartas en el asunto a fin de conocer el paradero de su progenitor.

Anita Rodríguez Espejo, denunció que su padre, Manuel Rodríguez Cruzado, de 74 años, lleva más de dos meses secuestrado por una banda criminal y que para liberarlo le están pidiendo un millón de soles, dinero que no cuentan y que no saben de dónde sacar. Sin embargo, eso no fue todo, la joven contó que en un inicio estos delincuentes le solicitaron un millón 800 mil soles, pero con el pasar de los días la cifra bajó. Pese a ello, aseguraron que se les hace imposible recaudar este monto.

“Mi padre no tenía problemas con nadie y lo que está sucediendo, él, no lo merece. Que las autoridades nos ayuden y no abandonen el caso para poder encontrarlo. Se los ruego de todo corazón”, declaró conmovida.

Asimismo, Anita contó que ni ella ni su familia son empresarios y que no entienden por qué secuestraron a su padre si su familia es de condición humilde. Resaltó que su hermano fue alcalde hace 5 años, pero que él es muy ajeno a ellos desde hace bastante tiempo.

“No somos empresarios. ¿Por qué ellos han actuado así? Sí, mi hermano fue alcalde hace 5 años, pero no quiere decir que por eso sea. Sigo sin entender por qué tomaron esa decisión ahora”.

Además, mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no atendió su pedido en una visita que tuvo en su localidad, y que “ya no tiene sentido” solicitar su apoyo en este momento.

Policía trujillana siguen investigando caso a fin de dar con paradero de anciano.

PNP investiga secuestro en Trujillo

Según las primeras indagaciones policiales, revelaron que sería la banda “Los Pulpos” quien estarían detrás de este secuestro. El pasado fin de semana, se capturó en un operativo a un integrante de esta organización delictiva. Sin embargo, el sospechoso no ha querido hablar ni indicar la posible ubicación de Rodríguez Cruzado.

La policía menciona que no han dejado el caso paralizado y que están detrás de las pistas que pueda dar con el pronto paradero del anciano, ya que según indicó su familia, su salud se vería muy afectada tras este secuestro al paso.

“Por favor, apiádense de mi padre. Esperemos que con esta entrevista me hayan escuchado y tomen conciencia; que les toque el corazón y nos llamen para llegar a un acuerdo lo más pronto posible”, suplicó su hija Anita, quien se encuentra muy desesperada ante el secuestro de su padre.

SEGUIR LEYENDO