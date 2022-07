Conoce los 5 mejores tips para evitar los fraudes bancarios

(Freepik)

Si bien en este siglo XXI ya la tecnología ya se había convertido en nuestra compañera de vida habitual, con la llegada de la pandemia por COVID-19 el auge de todo lo cibernético parece haber llegado a un punto más alto. Esta situación ha provocado que las actividades digitales se hayan disparado. Hoy, no hay quien no haga una transacción vía Internet.

Es por ese motivo que la actual situación requiere tomar todo tipo de medidas preventivas para que evitar cualquier tipo de estafa y nos quiten el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar en el trabajo.

De acuerdo a la investigación basada en la encuesta “Una triple amenaza en las Américas” de KPMG realizada en el 2022, los niveles de riesgos de fraude se están incrementando, el 49% de los empresarios encuestados de toda América Latina tiene más del doble de probabilidades de sufrir fraudes internos o externos.

Para que se puedan evitar cualquier riesgo de fraudes bancario se recomienda no perder de vista lo siguiente:

CONSEJOS PARA EVITAR FRAUDES BANCARIOS:

1.- No abras emails sospechosos y ahorra en entidades sólidas

Si te llega un mail de una entidad bancaria, sea la tuya o no, avisándote que de bloqueo de tarjeta, notificaciones de verificación, actualización de datos o promociones de redes sociales que te redirigen a otra página web, desconfía. Lo más probable es que sea falsa. No entres a ningún enlace que te den. Si tienes alguna duda, llama a tu entidad bancaria y confirma lo que está pasando.

2.- Que nadie te ayude en un cajero automático

Cada vez que vayas a un establecimiento comercial, restaurante o parecidos, a la hora de nunca quites la mirada de tu tarjeta, pide el POS y que nadie extraño te ayude.

De igual manera, si vas al cajero automático, revisa que la rendija donde vas a meter tu tarjeta no tenga ningún elemento extraño instalado. Si por cualquier motivo, el cajero retiene tu tarjeta, bloquéala de manera inmediata.

No está de más tomar en cuenta que cada cierto tiempo cambies tu clave. Evita que sean fáciles o muy sencillas de predecir como, por ejemplo, las fechas de cumpleaños. Tampoco las compartas, esa o ninguna otra información personal y/o financiera (nombres, número de DNI, cuentas, claves etc.), por medio de mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos, llamadas de voz, etc.

En estos tiempos, cualquier precaución es poca debido a las miles de modalidades que se inventan los ladrones cuando te quieren tobar el dinero.

(Freepik)

3.- Que no te clonen tu tarjeta bancaria

Una de las formas de robar dinero de manera electrónica que está de moda es la clonación de tarjetas.

Esto consiste cuando los ladrones capturan la información de la banda magnética de tu tarjeta. Para eso colocan un dispositivo llamado “skimmer” en el lector de tarjeta de cajeros automáticos o POS de establecimientos comerciales.

Para evitar esto, cubre tu clave secreta al momento de digitarla, ya sea en cajeros automáticos o establecimientos comerciales. De nuevo, nunca pierdas de vista tu tarjeta ni se la entregue a nadie.

4.- Cuidado cuando compres por Internet

El consejo primordial en este punto es que compruebes que la conexión de página web donde vas a comprar sea segura. Para eso, debes identificar el símbolo de un candado de seguridad al comienzo del link. Si no lo ves, lo mejor será cerrar esa página y buscar una más segura

5.- Aprende a habilitar y deshabilitar tus compras digitales

Para evitar cualquier tipo de problemas, lo mejor es que evites el registro de datos de la tarjeta en las opciones de compra por Internet y aprendan a habilitar o deshabilitar sus compras digitales en caso de no usarlos.

Por último, recuerda que ninguna entidad bancaria nunca te contactará por redes sociales, correo, SMS o llamadas para solicitar: contraseñas, números de cuentas y/o tarjetas, cvv, códigos de seguridad, ni pedir la devolución de las tarjetas. Así que ya sabes e ignora toda esta clase de solicitudes.

SEGUIR LEYENDO