Pescadores afectados por el derrame de petróleo reclaman a Repsol por retrasos en pagos de indemnización económica

Abogado que representa a pescadores artesanales, aseguran que empresa Repsol está atrasando sus pagos.

Los pescadores artesanales gravemente afectados ante el derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla, siguen en pie de lucha solicitando que se les reconozca la indemnización acordada por la empresa Repsol, responsable de este desastre ecológico registrado el 15 de enero del 2022.

A través del abogado que los presentan, indican que la transnacional no está cumpliendo con la entrega de los subsidios que se acordó en un inicio. A pocas semanas de cumplirse seis meses desde este daño a la vida marítima, el sector pesquero hace un importante llamado a las autoridades para que se cumpla con el debido proceso de los acuerdos determinados entre las agrupaciones y la empresa.

“Desde que ocurrió el desastre tuvo que pasar más de un mes y medio para poder iniciar con estos convenios de adelanto de compensación que se realizaron entre la asociación que yo represento, lo que es Apescar y Refinería la Pampilla. Lo cierto es que desde celebrado el convenio hasta el día de hoy, y más aún teniendo en cuenta que estamos casi a 6 meses de cumplir este lamentable desastre ambiental, solo se han efectuado hasta el momento y de forma parcial tres adelantos de compensación económica. Se entenderá que casi llegando al sexto mes se debieron al menos de atender cinco adelantos, lamentablemente cada adelanto no implica cada 30 días, sino que está demorando cada 45 o 50 días y en algunos casos hasta 2 meses”, explicó Raúl LLacua, abogado defensor de los pescadores artesanales de Ancón para TV Noticias.

Consultado del número de pescadores afectados por este retraso en los pagos de este dinero importante para las familias de este sector, indicó que solo en el distrito de Ancón son 1200 pescadores que representa.

“En el distrito de Ancón y solamente la asociación que yo represento, tiene un número aproximado de 1200 pescadores afectados. Para poder establecer un monto final se tendría que tener en cuenta dos aspectos. El primero el aspecto económico, ponernos de acuerdo cuál podría ser el promedio de la pérdida mensual económica y para eso tanto nosotros como la empresa, hemos hecho cada uno estudios técnicos para poder determinar cuáles son las pérdidas en promedio por qué hay que entender que al ser un sistema de pesca, hay grupos como, rederos, piteros, marisqueros, armadores, entonces hay diversos grupos de pescadores que tienen distintos ingresos, pero con la finalidad de uniformizar se hace una media entre todos estos grupos y se determina una pérdida mensual en promedio entonces esa perdida mensual tanto nosotros que somos los pescadores como Repsol debe responder”, precisó el letrado.

Recordemos que el 4 de marzo del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros y la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. (Repsol) firmaron un acta en la que acuerdan adelantar una indemnización de S/ 3 000 a los pescadores y comerciantes afectados por el derrame de petróleo.

De acuerdo con el documento, los beneficiarios tendrán que estar consignados en el Único Padrón consensuado por la Presidencia del Consejo de Ministros y Refinería La Pampilla S.A.A.

Asimismo, en dicha reunión se establecieron algunos requisitos que debieron cumplir las personas para ser beneficiarias, como haber sido afectados por el derrame, estar incorporados en el Único Padrón y no haber recibido anticipo por los acuerdos de compensación previos a la firma del acta.

Dura realidad la de los pescadores afectados por el derrame de petróleo

El último miércoles se celebró en nuestro país el Día del Pescador, pero muchos de ellos, lejos de festejar, se han notado muy preocupados por la actual crisis que sufren tras el derrame de petróleo que se originó a inicios de este año.

Anthony Chumpitaz, presidente de la Asociación Juvenil Pachacutano, cuenta que desde el pasado 15 de enero, el derrame de crudo ocasionado por la empresa de Repsol le quitó su fuente de trabajo a él y a sus compañeros, los cuales se dedicaban a pescar en la playa Cavero, quien tras este desastre ecológico quedó sin vida marítima.

En diálogo con Canal N, el pescador informó que un promedio de 250 personas (entre pescadores y otros rubros que laboraban en la playa Cavero) han dejado de laborar en el lugar. “Hemos paralizado nuestras actividades desde el 15 de enero, aquí en la playa que ha sido afectada por el derrame de Repsol. La PCM ha hecho una adelanto de indemnización con Repsol, lo cual ha cubierto a algunos compañeros, y a otros no les ha llegado a cubrir”, sostuvo indignado por esta situación.

“La playa Cavero aparentemente está limpia, pero como ven hay espumas de color amarillo que bota aceite del petróleo que está asentado en el suelo marino. No hay alimentación para peces, no hay algas, no hay mariscos, no hay nada, y por eso debe haber un programa para reinsertarse la vida marina. A la fecha no hay ningún tipo de trabajo ni del Gobierno como Imarpe y la OEFA. Solo te llaman, pero de un estudio a fondo no nos llaman a participar”, agregó el representante de los pescadores.

