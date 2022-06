Partidos de la Liga 1: Programación de la penúltima fecha del Torneo Apertura

Programación de la Liga 1: Este viernes 24 de junio se inicia la fecha 18 y penúltima del Torneo Apertura 2022. Melgar y Sport Huancayo se juegan sus chances por el título del primer campeonato del año.

Melgar se mide ante Atlético Grau en el estadio de la UNSA en el segundo partido del viernes con el objetivo de encaminar consagración al título del Apertura. Los rojinegros depende de sí mismos para ganar el torneo local: dos triunfos más y conservan sin contratiempos el primer lugar de la tabla. El ‘Dominó’ sumó ocho victorias seguidas y podría llegar a la décima si consigue adjudicarse el título con sendos triunfos.

Sport Huancayo recibe a Universitario el próximo domingo conociendo el resultado de líder Melgar y con la obligación, en cualquier caso, de obtener una victoria que le permitirá seguir con su intento de alcanzar la punta para la definición del Apertura en la última fecha. Los cremas serán protagonistas de la Liga 1 debido a que cualquier resultado favorable podría cambiar el destino de su oponente, pese a que no tiene opciones de alcanzarlo. Además, será el debut del técnico Carlos Compagnucci al mando del plantel a una semana de su llegada al Perú y a la institución merengue.

Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes tienen todavía alguna chance de tentar por el primer puesto de la tabla. No obstante, aparte de ganar los dos partidos que le restan, debe esperar que Melgar no gane ningún encuentro que le queda y Sport Huancayo no gane los suyos.

Alianza Lima juega ante Ayacucho FC en el estadio de Matute con la mirada puesta en el siguiente torneo de la Liga 1 y la presión de sumar puntos en casa. Los blanquiazules quedaron fuera de carrera por el título luego de caer ante Sport Huancayo -rival directo- y en la última fecha ante Binacional. Tras perder seis puntos posibles, resulta Melgar inalcanzable en puntaje.

Programación de la Liga 1: fecha 18 del Torneo Apertura

Viernes 24 de junio

UTC vs Carlos A. Mannucci (3:30 p.m. | estadio Héroes de San Ramón)

Melgar vs Atlético Grau (7:00 p.m. | estadio Monumental de la UNSA)

Sábado 25 de junio

Sporting Cristal vs Alianza Atlético (3:30 p.m. | estadio Alberto Gallardo

Domingo 26 de junio

Cantolao vs ADT (11:00 a.m. | estadio Miguel Grau)

Carlos Stein vs Cienciano (1:00 p.m. | estadio Víctor Montoya Segura)

César Vallejo vs Binacional (1:15 p.m. | estadio Mansiche)

Sport Huancayo vs Universitario (3:30 p.m. | estadio IPD de Huancayo)

Alianza Lima vs Ayacucho FC (6:00 p.m. | estadio Alejandro Villanueva)

Lunes 27 de junio

San Martín vs Municipal (3:30 p.m. | estadio Alberto Gallardo)

Descansa: Sport Boys

