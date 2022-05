Pedro Aquino valoró su mejoría en el América: “Siento que voy mejorando día a día para volver al Pedro de antes”

Pedro Aquino es uno de los jugadores de la selección peruana que ha pasado por un proceso natural de consolidación, tanto en la Liga 1 como en el extranjero. Sin embargo, tras varios años fuera del país, encontró en el América de México una estabilidad futbolístico. En ese sentido, el volante se refirió a su presente en ‘Las Águilas’ luego de la lesión que lo marginó a principios de año.

Para entrar en contexto, el futbolista nacional se hizo presente en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes y respondió a la cuestión sobre si podría ser titular en su equipo. “No sé. Hoy por hoy esperemos la evolución de Richard Sánchez. Esperemos que no sea nada de gravedad. Yo estoy preparado, la decisión la toma el técnico, pero estoy esperando esa oportunidad. Así como me tocó con Cruz Azul, con Puebla. Partido a partido voy agarrando más confianza, más ritmo y siento que voy mejorando día a día como el Pedro que era antes”, señaló la ‘Roca’.

Y es que el mediocampista pasó un difícil proceso a raíz del problema físico que lo dejó fuera de los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tal y como lo aclaró el mismo jugador, esta lesión la arrastró desde el cotejo con Venezuela el 16 de noviembre del año pasado. En aquella ocasión, ingresó en el segundo tiempo pero salió con dolor y fue retirado en camilla.

Cabe resaltar, que ya venía acumulando inconvenientes físicos antes de esa convocatoria. Incluso, después contrajo un problema en el quinto metatarsiano del pie derecho, el cual tampoco le permitió estar en su plenitud para los últimos duelos de Perú.

No obstante, ya se encuentra apto para ayudar al elenco mexicano que se encuentra en la lucha por la Liga MX. De hecho, culminó en la cuarta posición con 26 puntos, por lo que accedió a los cuartos de final. En la ida empató 1-1 con Pachuca y la vuelta se jugará este sábado 14 de mayo a las 6:00 p.m. (hora peruana). Por lo pronto, Pedro acumula 7 compromisos disputados y se espera que aumente esa cifra en los próximos días.

América venció 2-0 a Tigres por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga MX y se clasificó a la fase final

ESTADIO AZTECA

De otro lado, el peruano también se refirió al hecho de pode jugar en un estadio histórico como lo es el Azteca, donde se definieron los Mundiales de 1970 y 1986. “Es una locura jugar en el Estadio Azteca. La afición del América, ¡Uff! Mucha afición, mucha gente, muy apasionados. Cuando cantan, cuando están apoyando al equipo hasta el último minuto. La verdad que uno cuando está en el campo se dedica a jugar, pero cuando recién entras a calentar sientes ese cosquilleo ahí en la pancita. Y como siempre he dicho, si uno no siente ese cosquilleo, mejor que no juegue al fútbol. Somos humanos y ese cosquilleo debe existir siempre”, aseguró.

Al ser jugador del América, tiene el privilegio de desempeñarse como local en dicho escenario, el cual tiene una capacidad para más de 80 mil personas, siendo uno de los más grandes del planeta. Y Aquino de a pocos se hace un nombre en dicho equipo.

COMPAÑEROS EN CLUB AMÉRICA

Finalmente, comentó lo que significa estar rodeado de jugadores que también lucharon por el cupo al Mundial de Qatar 2022 como lo es el chileno Diego Valdés o el colombiano Roger Martínez. “Tengo un chileno ahí como Diego Valdés. Con el que más hablo es con Roger (Martínez) y ahora soy el único que está peleando el repechaje para el Mundial. Pero te echan las buenas vibras, quieren que vaya al Mundial, que nos lo merecemos. Es un buen grupo, no hay diferencia por nacionalidades. Pensé que sería complicado, pero con todos me llevo muy bien”, declaró.

Tanto Chile como Colombia quedaron fuera de la Copa del Mundo, pero eso no quitó que sus compañeros de equipo lo alentaran de cara al duelo por el repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia.

El volante de la selección peruana habló de su actualidad en 'Las Águilas' y su relación con los demás jugadores del equipo. | Video: Movistar Deportes

