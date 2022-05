El increíble penal que le cobraron a Boca Juniors ante Always Ready por Copa Libertadores 2022

Árbitro peruano cobró penal inexistente a favor de Boca Juniors.

Boca Juniors buscaba abrir el marcador por todos lados en el estadio Hernando Siles y lo logró gracias a un penal. El árbitro peruano Kevin Ortega señaló una falta en contra de ‘Toto’ Salvio dentro del área que no existió y esto provocó los diversos reclamos por parte de los futbolistas de Always Ready. De esta forma, el elenco ‘xeneize’ sigue con vida en la Copa Libertadores 2022.

Esto ocurrió a los 31 minutos del cotejo. Óscar Romero filtró un gran pase a las espaldas de los bolivianos para Eduardo Salvio, quien no pudo controlar muy bien y la pelota le quedó larga. El portero Andrés Giménez salió a cortar, el argentino se dejó caer y el juez peruano Kevin Ortega señaló penal a favor de la visita.

Inmediatamente, los jugadores del elenco ‘altiplánico’ se acercaron al árbitro a reclamarle. El mismo Giménez trató de explicar que no trabó al extremo ‘bostero’, pero el referí reafirmó su decisión. Por otro lado, el comentarista Diego LaTorre señaló que no fue falta. “Para mí no es penal, no hay nada. El control se le alarga un poquito, nada que ver”.

Salvio fue el encargado de cobrar el disparo desde los doce pasos. El argentino tomó una carrera larga y remató fuerte arriba al centro. El portero boliviano se lanzó a su mano izquierda y no pudo evitar el 1-0 en contra. El exfutbolista del Benfica celebró su tercer tanto de la temporada. Previamente había anotado un doblete ante Central Córdoba.

Con este resultado, Boca Juniors se ubica, momentáneamente, en el segundo lugar con seis puntos solo por detrás de Corinthians, el cual está empatando sin goles con Deportivo Cali en Colombia. Por su parte, Always Ready se mantendría en la última posición con cuatro unidades.

Gol de Eduardo Salvio para 1-0 en Boca Juniors vs Always Ready por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

PARTIDOS QUE LE QUEDAN A BOCA JUNIORS EN LIBERTADORES

Boca Juniors vs Corinthians

Día: Martes 17 de mayo

Hora: 19:30 (peruana)

Estadio: La Bombonera

Boca Juniors vs Deportivo Cali

Día: Jueves 26 de mayo

Hora: 19:00 (peruana)

Estadio: La Bombonera





