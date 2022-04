Faraón Love Shady: Juan Guarnizo tiene divertida reacción ante “tiradera” contra Residente

Juan Guarnizo, popular streamer de Twitch, quedó impresionado con la nueva canción de Faraón Love Shady. (Foto: Composición Infobae)

El streamer más seguido de Latinoamérica, el colombiano Juan Guarnizo, no fue ajeno a la “tiradera” de Faraón Love Shady contra Residente. A través de un directo en su canal de Twitch, la pareja de AriGameplays reaccionó al tema musical “Rip [R]esentido (Freestyle session #13)”, quedando gratamente sorprendido con el talento del rapero arequipeño.

Todo empezó cuando un seguidor del influencer de 25 años le comentó la letra de la canción. “Se vale todo en este sándwich de salchicha, no lo eres todo, te vendes por una ficha. Que sepan todos que te comes mi salchicha, criticas al hotdog y aquí lo bajamos con chicha... No entiendo, ¿me estás insultando?”, leyó extrañado.

Al caer en cuenta que los internautas le estaban escribiendo parte de la canción de Faraón, Juan Guarnizo tomó la situación con humor y se dispuso a escuchar el tema musical. “Será en plan troll. A ver... Tengo que decir desde el inicio que Faraón Love Shady no es mi meme favorito porque es un meme, la verdad” , sostuvo algo escéptico.

Sin embargo, su rostro cambió al percatarse que el ‘hit’ de Faraón realmente tenía el objetivo de atacar al ex calle 13, en lugar de ser una parodia del BZRP Music Sessions 49, “tiradera” que le dedicó Residente a J Balvin y que se volvió viral en Internet.

“Ay, no me esperaba esto... ¿Residente apoyaba a Chávez? En eso tiene razón (‘Residente saca cara por los pobres y vive como rico’). No me hables de ti, solo tírale m***. Oigan, pero sí le están tirando un par de cositas (...) ¡Ala! Yo me esperaba algo troll, pero sí le dio. Está bien, me esperaba algo estúpido, pero no ”, comentó el streamer colombiano.

Juan Guarnizo, streamer colombiano, reaccionó al “Rip [R]esentido (Freestyle session #13)”, "tiradera" de Faraón Love Shady contra Residente | VIDEO: Twitch

AXOZER TAMBIÉN SE UNIÓ A LA FIEBRE DE FARAÓN LOVE SHADY

Al igual que Juan Guarnizo, el streamer español Axozer reaccionó en plena transmisión en vivo a la “tiradera” de Faraón Love Shady. Y es que se enteró del ‘hit’ musical gracias a sus seguidores peruanos, quienes le pidieron desesperadamente que escuche el “Rip [R] esentido”.

Después de escuchar los fuertes ataques del rapero peruano contra Residente, Axozer no pudo aguantar las risas y hasta empezó a cantar la letra “Criticas el hot dog, pero acá lo bajamos con chicha”. Sin embargo, en un momento se puso más serio para asegurar que Residente no se quedaría callado y le respondería, probablemente, en otra “tiradera”.

“ Le va a caer, 100%. Yo creo que Residente le va a hacer una tiradera de verdad (...) Le va a caer. Esta es la definición literal de ‘No aprecio mi vida’. Faraón Love Shady es la definición de ‘No valoro mi vida’, es así”, comentó al finalizar de escuchar el tema.

Axozer, popular streamer español, reacciona a la “tiradera” viral de Faraón Love Shady contra Residente | VIDEO: Twitch

SOBRE “RIP [R]ESENTIDO”

A diferencia del tema de Residente, que duró 11 minutos, este ha sido desarrollado en 3 minutos. La canción es una respuesta al puertorriqueño, quien decidió atacar a J Balvin en una “tiradera” que dio la vuelta al mundo. Según Faraón Love Shady, el ex Calle 13 hizo todo este enfrentamiento para sobresalir en la industria musical y no ser olvidado.

Letra

¡Raaaaaaa!

Llegó Faraón Love Shady

Para partir al resentido

Se vale to’ en este sándwich de salchicha

No lo eres too

Te vendes por unas fichas

Que sepan too

que te comes mi salchicha

Criticas el hot dog

acá la bajamos con chicha

¡Raaaaaaa!

Faraón Love Shady sueno bien yo no fallo

Tú eres copia de “Slim Shady”, Eminem, te desmayo

El peor jurado de la batalla de los gallos

No sería nada si no fuera por White Lion

En el pasado dijiste que eras autista

Solo para tapar tu fanatismo comunista

Sé que en el fondo también eres racista

Acuérdate que Chávez también fue terrorista

El único filósofo del rap se llama Vico

Lo juntaste con el Aldo al lado de él te quedas chico

Qué fue, René, estás pendiente de los tipos

Sacas cara por los pobres, pero vives como rico

No te da vergüenza que tú con tantos premios

Tengas que tirarle a Balvin eso no es de genios

Usas el odio pa’ levantar tu carrera

Así corras y te ejercites igual te quedaste afuera

Calle 13, Residente o Visitante

¿Eres cantante, activista o estudiante?

Te rompe el culo no eres ni mi enemigo

Desde que nací los de atrás vieen conmigo

Que entren los que quieran te mueres al final

Yo soy la nueva era e esto soy multiviral

No sacas disco desde el 2017

Y te la dejo bien adentro así loco, atrévete tete

Se vale to’ en este sándwich de salchicha

No lo eres too

Te vendes por unas fichas

Que sepan too

que te comes mi salchicha

Criticas el hot dog

acá la bajamos con chicha

R-E-N-E

Tú no aguantas un año sin la TV

Acepta que también eres adicto a la fama

Cuando nadie habla de ti lloras y gritas en tu cama

Cuando ves ganar al otro te pones histérico

Soy original en este juego y tu genérico

¿Te acuerdas cuando golpeaste a ese fan en México?

Soy la voz de Jhon, el esquizofrénico

Te mato y para mí esto es un freestyle

Llegó el día de tu muerte y no estamos en Hawai

Vivo en el pueblo, la sierr, donde te zumbas las tripas

Residente yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa

Sacas una tiradera en medio de una guerra

Generando más violencia tu no quieres esta tierra

Bombas entre Rusia y Ucrania no las consumo

De tanto fuego en letras hiciste una cortina de humo

Eres hipócrita no representas a mi escuela

Demoraste en aceptar que adentro es pa’ Cosculluela

Usas el polo Canserbero en tus videos

Y en vida no lo apoyaste, a ti nada te creo

Ya retírate se te está yendo la edad

Te contradices no das ejemplo a la sociedad

No puedes ser rey si en el fondo tienes maldad

Oye, René, tú no eres el dueño de la verdad

