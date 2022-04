Ministro de Defensa arma show y expone a trabajadores de grifo a violentos reclamos de transportistas

Ministro Gavidia conversa con los manifestantes. VIDEO: Canal N

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se hizo presente esta tarde a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Central, donde se realizaba un piquete y cierre de vías en el marco del paro de transportistas. Aseguró que vienen trabajando intensamente para resolver la crisis económica que es de todos. “Escúchennos. El día de ayer ya se bajaron los precios de los combustibles”. Esa fue la frase que generó la ira de los presentes quienes empezaron a reclamar.

“Si no me dejan hablar, no nos vamos a entender. Si ayer no han visto las noticias, están nuestros dispositivos que anulan el ISC. Realmente los grifos no están bajando las mismas medidas, tenemos que exigir que los griferos también bajen los precios”, señaló.

Es en ese momento que los protestantes le pidieron al ministro que los acompañe a un grifo de la zona para verificar los precios. Avanzaron unos metros hasta la estación de servicio Petroperú y se armó un incidente que podría haber sido lamentable.

Efectivamente se verificó que los precios de la gasolina bordeaban los 20 soles. Pero los manifestantes se pusieron violentos y sacaron los carteles con los precios y tocaron la puerta para que los administradores del grifo pudieran salir a dar explicaciones.

Ministro Gavidia y manifestantes llegan a grifo para verificar precios de combustibles. VIDEO: Canal N

Poco después el ministro indicó que la carretera Central había sido liberada, pero se verificó que no fue así. “Hemos hablado con la población, han entendido que no es la forma de protestar, interrumpir el tránsito es atentar contra el derecho de otros ciudadanos”, señaló a la prensa.

Según refirió, los ciudadanos ya están desplazándose pacíficamente a sus domicilios. “Es comprensible que reclamen, hay un reclamo justo que tenemos que hacer frente”, manifestó.

Dijo, además, que hay problemas que el Gobierno ya está resolviendo y la población “tiene que tener fe” de que se resolverán otros temas, como el de los peajes y la exoneración del IGV a productos de la canasta familiar.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para enfrentar esta crisis, que es en todo el mundo. No agravemos la crisis económica con una crisis política, la crisis política no ayuda a resolver los problemas”, enfatizó.

Gavidia sostuvo que todos tienen que poner de su parte para salir de la crisis.

“Los políticos también, no hacemos nada enfrentándonos, ojalá los congresistas nos acompañen para ser artífices de las obras por las cuales los van a recordar en sus regiones”, añadió.

DENTRO DE LA LEY

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, afirmó que la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley y de forma pacífica.

Mediante sus redes sociales, dijo que, tras las justas demandas de un sector de la población, no se pueden permitir actos delincuenciales.

“Tras las justas demandas de un sector de la población, no se pueden permitir actos delincuenciales. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”, dijo en un mensaje de Twitter.

“La Policía Nacional y Fiscalía deben cumplir eficazmente su función frente a estos actos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: