Perú vs. Paraguay: Daniela Darcourt entonó el Himno Nacional y emocionó a los jugadores peruanos

Daniela Darcourt cantó el himno nacional antes del Perú vs. Paraguay. (Foto: Captura de Latina)

Más de una emoción se vive en el Estadio Nacional de Lima por el encuentro entre Perú y Paraguay, pues la selección peruana se juega su cupo para el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Antes que inicie el encuentro, Daniela Darcourt fue la encargada de entonar el Himno Nacional.

Vestida con la camiseta de la ‘Bicolor’, la salsera de 25 años sorprendió a los asistentes y jugadores al aparecer en el campo de juego, esto debido a que no había que asistiría al estadio para cantar.

Cabe precisar que cerca de 50 mil personas se han dado cita en el coloso de José Díaz para ver a la selección peruana y compañía, por lo que cuando entonaron el Himno Nacional lo hicieron con gran alegría.

Al terminar de cantar, la interprete de ‘Señor Mentira’ alentó a los hinchas a seguir apoyando a la ‘Blanquirroja’ en este momento tan importante, pues de ganar, todavía tendrá chances de ir a la Copa del Mundo en noviembre de este año.

“ ¡Arriba, familia! ”, grito la salsera ante la emoción de los hinchas y los jugadores peruanos, quienes se han mostrado sumamente emocionados por la cantidad de personas que llegaron hasta el estadio para demostrarles que estaban al lado de ellos en las buenas y en las malas.

Daniela Darcourt fue la encargada de entonar el himno nacional previo al encuentro entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

DANIELA DARCOURT APOYA A BRUNELLA TORPOCO

Daniela Darcourt no pudo evitar pronunciarse al saber que la salsera Brunella Torpoco había tomado la decisión de abandonar la música debido a las constantes amenazas que ella recibía junto a su familia.

“Danielita hermosa por dentro y por fuera, con ese talento que brilla. Has visto lo que está pasando con los artistas que se están retirando por culpa de los delincuentes”, consultó Mariella Zanetti a la salsera.

La salsera manifestó que entendía la postura de Brunella, pues en su momento ella también vivió momentos complicados en su carrera musical, pero según explicó, no son conocidos por el público.

“ De hecho yo me he caracterizado por ser una persona muy honesta, a veces muy crudo, muy fría para muchas cosas, de hecho, parte de mi historia como artista, digamos que el 90% la gente no lo sabe y en su momento preferí que así sea . Justamente por cuidarse, por temor, por venderle el sueño a gente que no se preocupa por ti. Simplemente es una cuestión de llenar bolsillos, de ver un beneficio empresarial, no se preocupa por ti. Creo que eso es lo que le está pasando a Brunella”, respondió.

“Le he escrito, la he conocido. (¿Qué le dirías?) Que no se rinda y que aprenda a hacer sus cosas ella sola, que tome este momento de receso para liberarse, pero que recapacite un poco ella. Tomate el tiempo que sea necesario, la gente ya te sigue, la gente ya te quiere y vuelve con súper fuerza. Talento tiene, el Callao te apoya, la gente que está en el medio también te apoya, conmigo cuenta”, puntualizó.

