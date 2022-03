Alberto Fujimori: Estado peruano debe acatar orden de la CIDH y frenar excarcelación del expresidente

Alberto Fujimori | Foto: Agencia Andina

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual le restituye el indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori Fujimori.

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el Gobierno debe acatar este requerimiento y suspender la excarcelación del exmandatario, quien por cuestiones burocráticas continúa dentro del penal de Barbadillo, en Ate.

“El Perú está sujeto a la competencia contenciosa de la Corte CIDH desde enero del año 81. Firmamos un tratado que nos vincula, por eso la Corte tiene más autoridad que las cortes internas, incluyendo al TC”, manifestó a Canal N.

“Se ha recibido una solicitud de suspensión provisional de la ejecución de la nulidad de la nulidad y la restitución del indulto, ordenando al Estado peruano a que se abstenga a ejecutar esta liberación hasta que la Corte decida esa medida provisional o cautelar”, precisó.

Por tal motivo, el Estado debe suspender los trámites de liberación de Fujimori Fujimori en el acto . “De acuerdo a una ley que el Perú dio en la época de Alejandro Toledo, estas decisiones se ejecutan directamente sin necesidad de convalidación ni otra tramite. Se ejecutan como si fueran una orden de la más alta corte de justicia”, indicó Quiroga.

“La excarcelación ya no va a poder ser dada. Corte Interamericana de Derechos Humanos es superior al Tribunal Constitucional y le ha ordenado a que se abstenga de ejecutarla”, agregó.

Al ser consultado sobre si las autoridades peruanas pueden hacer caso omiso a este requerimiento de la CIDH, el constitucionalista explicó que si cabe la posibilidad ya que no hay “una policía internacional” que obligue su ejecución.

Sin embargo, el experto señaló que no cree que el Estado peruano ignore esta orden por la posición que manifestó anteriormente el Ejecutivo sobre la excarcelación del expresidente. “Me atrevería a decir que es una decisión de la Corte que está en consonancia a lo que piensa el Gobierno, entonces la orden va a ser rápidamente ejecutada y con mucha alegría”, dijo.

Quiroga señaló que “es un gran desconocimiento” afirmar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le puede dar órdenes a ningún país. “Lo que diga la CIDH es como si fuera la más alta corte de justicia de este país. Decir lo contrario es revelar una gran ignorancia de cómo funciona el sistema Interamericano de Derechos Humanos. No hay ni una sentencia de la Corte que no se haya cumplido”, aseveró.

Por último, estimó que la ejecución de esta orden sería entre hoy y mañana. “Hay que esperar a que salga la resolución, los Estados cumplen resoluciones. Imagino que estará al final del día o a principios de mañana, por eso dificulto que la liberación se produzca, porque ya hay un comunicado de la Corte diciendo que no le hagan caso al TC”, finalizó.

KEIKO FUJIMORI ESPERA QUE SU PADRE SEA LIBRE PRONTO

Keiko Fujimori declaró sobre la pronta excarcelación de Alberto Fujimori tras su salida del penal Barbadillo. La ex candidata a la presidencia del Perú, manifestó sentirse muy entusiasta por la liberación del mandatario, sin embargo, estas declaraciones fueron vertidas momentos antes de conocerse la postura y pronunciamiento de la CIDH, el cual frenaría los sueños de la lideresa de Fuerza Popular.

“Entendemos que la resolución del Tribunal constitucional se encuentra en la sala y de la sala tiene que pasar al juzgado y luego al INPE. Esperamos que todos estos trámites permitan que mi padre pueda salir el día de mañana (jueves)”, expresó.

“Ha conversado con Sachi, ha podido verlo y si bien es cierto, está contento con esta resolución, también está un poquito ansioso y por eso estamos coordinando no solo la visita para pasar todos los exámenes médicos, sino también que el traslado pueda hacerse en una ambulancia”, aseguró.

