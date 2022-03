Alberto Fujimori: ¿Cuándo saldrá en libertad el expresidente? Todo lo que se sabe del caso

Keiko Fujimori declara a su salida del penal de Barbadillo. VIDEO TVPerú

El Tribunal Constitucional (TC) publicó el lunes pasado la resolución a favor del indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su excarcelación. Dicho fallo se había acordado el 17 de marzo, cuando se reunieron los magistrados para exponer y votar por el caso.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, dijo el martes que vienen haciendo los esfuerzos para dar celeridad al cumplimiento de la sentencia del TC, ya que tras la publicación oficial del fallo, la libertad del expresidente ya se debe dar en las próximas horas.

El trámite implica notificar a la sala donde fue recibido el expediente de habeas corpus (en la Corte Superior de Ica) para que este se ejecute y luego notificar al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Algunos rumores suponían que Fujimori podría salir de la prisión en Ate (local de la Diroes) en horas del partido, pero lo cierto es que no hubo novedades.

Este miércoles tampoco hubo mayor movimiento. Keiko y Sachi Fujimori llegaron esta tarde a la Diroes para ver a su padre. Lo hicieron en horario de visitas entre 2 p.m. a 3 p.m.

“Es día de visita y como siempre los hermanos nos turnamos. En esta oportunidad le tocó a Sachi. Entendemos que la resolución del TC se encuentra en la sala y luego debe pasar al juzgado y luego al INPE. Esperamos que con todos esos trámites permitan que mi padre pueda salir el día de mañana”, comentó Keiko.

Dijo que su hermana Sachi conversó con él, y si bien es cierto está contento con la resolución, también está un poco ansioso. Señaló que vienen coordinando la visita para pasar los exámenes médicos, y también para que su traslado pueda realizarse en una ambulancia “para tener todos los mecanismos de precaución por el tema de su salud”.

Keiko no pudo decir con claridad cuándo exactamente su padre saldrá de la cárcel, pero esperan que en las próximas horas pueda salir en libertad.

Al lugar también llegaron seguidores del expresidente apostado en los exteriores del penal Barbadillo exigiendo su libertad. Algunos alcanzaron a golpear las puertas del recinto, otros subieron por los cerros aledaños, y hubo quienes incluso bloquearon el tránsito vehicular.

Personal policial disuadió a los manifestantes, indicándoles que pueden expresarse sin necesidad de afectar el pase de vehículos. Luego de ello se restableció el tránsito.

Seguidores de Alberto Fujimori en Barbadillo.

¿PODRÍA DILATARSE LA EXCARCELACIÓN?

Algunas versiones señalan que existiría un obstáculo para excarcelar al expresidente. La abogada Rosa María Palacios manifestó que Gregorio Parco, abogado que presentó el habeas corpus a favor de Fujimori, primero acudió a un juzgado en Ica, tras ser denegado apeló a la Corte Superior de Ica, donde también fue desestimado.

Lo que los magistrados del TC pretenden es además de revertir el fallo de Ica, también buscan declarar nula la resolución de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017.

El problema, según Palacios, es que el fallo del TC irá a un juez de ejecución de la Corte Suprema, que tendrá que elevar la solicitud de liberación a la sala que declaró nulo el indulto en el año 2018.

“Esta sala va a decir: ‘A mí nadie me ha emplazado, yo no he participado en este proceso. El TC puede bajarse (la resolución) que viene en apelación, pero la mía no porque no he participado en el proceso, no he sido notificado. Entonces, nula su resolución porque a mí no me han notificado y, además, me declara incompetente. Por tanto, señores del TC, yo no excarcelo a Alberto Fujimori’”, refirió la abogada al diario La República.

Recordemos que Augusto Ferrero Costa tuvo el voto dirimente como presidente del TC a favor de Fujimori. También votaron a favor de declarar fundada la demanda del habeas corpus José Luis Sardón de Taboada y Jorge Blume Fortini. Mientras que Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña votaron en contra.

