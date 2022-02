Perú vs. Uruguay: Asociación Uruguaya de Fútbol justifica los precios de entradas porque será “casi una final”

Perú enfrentará en su penúltimo partido a la selección uruguaya.

La Asociación Uruguaya de Fútbol salió al frente y explicó porque se aumentó el precio de entradas para el Perú vs. Uruguay de las Eliminatorias Qatar 2022. El vicepresidente de dicha organización manifestó que eso aconteció porque el duelo entre ambas selecciones definirá el boleto al próximo Mundial.

“El partido casi es una final en el que Perú y Uruguay nos jugamos los boletos para el Mundial. Según nuestra política comercial nosotros ponemos los precios de las entradas en tanto a oferta y demanda”, sentenció Gastón Tealdi a RPP.

Asimismo, dio detalles de cómo viene avanzando la venta de entradas para hinchas de la ‘bicolor’. “En la tribuna de visita para Perú ya tenemos 3300 entradas reservadas y 2000 personas que aún tiene posibilidad de ocuparla y el precio es de acuerdo a la demanda”.

Tealdi no dudó en afirmar que los boletos sean tan caros como varios grupos de fanáticos de la ‘blanquirroja’ expresaron. “No considero que el precio de 300 dólares para la visita sea excesivo, sino acorde a lo que son los precios internacionales, sea como finales de Libertadores o Sudamericana”.

Por último, señaló que el valor de las entradas no será modificado. “Tenemos contacto con la FPF pero no se hizo referencia al precio de las entradas, no ha habido ninguna solicitud de algún cambio. No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo”.

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

SEGUIR LEYENDO