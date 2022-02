SMP: mujer apuñaló a adolescente que frustró el secuestro de su prima

Foto referencial

Un hecho que refleja la inseguridad en el país ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, cuando un adolescente de 17 años fue apuñalado por una mujer en plena vía pública. Sucede que el joven frustró el intento de secuestro de la señora, ya que ella buscaba llevarse a la prima del hombre. La menor solo tenía cinco años de edad y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en horas de la tarde. Aproximadamente a las 5p.m. del jueves 10 de febrero. “Quiso raptar a la niña, entonces ella la ha salvado (...). Le ha hincado con un cuchillo, con arma blanca” , dijo un familiar a América Noticias.

En esa línea, los vecinos exigieron que las autoridades intervengan en el distrito, ya que se ha convertido en tierra de nadie. Consideran que ha incrementado la ola de inseguridad y roban incluso con armas de fuego o blancas sin importar las vidas que se ponen en peligro . “Acá fuman, toman, de todo hacen. El serenazgo pasa y no les dice nada, la Policía peor”, aseveraron.

Las cámaras muestran que la mujer que apuñalo al joven, llevaba puesto un pantalón negro, zapatillas negras, cabello recogido en forma de moño, un morral y un polo color naranja.

En las imágenes difundidas, se observa el momento donde el adolescente esta con su prima caminando por una calle de San Martín de Porres. Justo cuando están cruzando es cuando aparece la mujer para interceptarlos y llevarse la menor de edad. El joven forcejea y se resiste a que se lleven a su prima. Por ello, la mujer saca un cuchillo entre su ropa para apuñalarlo, salió huyendo sin rumbo conocido.

INTENTARON RAPTAR A BEBÉ EN PIURA

Imágenes impactantes fue lo que registró una cámara de seguridad en la región Piura. En horas de la noche, una mujer se encontraba a las afueras de su vivienda con su nieta de un año de edad.

Fue en ese momento cuando aparece un sujeto que de forma violenta trata de arrebatarle a la menor que se encontraba en los brazos de la mujer. Esta señora en acto de valentía forcejea con el hampón para evitar que se lleven a la niña.

Los momentos fueron tensos al punto que ambos cayeron al piso. Gracias a eso, ella logró evitar que su nieta sea secuestrada tras la huida de los hampones. Uno forcejeó y el otro estaba de cómplice para también huyo.

“Yo estaba sentada el sábado en la noche como a las nueve y media con la bebé y viene un hombre por la parte de atrás, me tira al suelo y viene a quitarme a mi bebé. Yo me agarro con tanta fuerza y me pongo a forcejar con el hombre para que no se llevara a mi nieta”, contó la mujer a América Noticias.

Sin embargo, lo más sorpresivo es que cuando se acercaron a realizar la denuncia del intento de secuestro a la Policía, se negaron ya que no le habían robado ni su celular ni a la niña. “No te han robado nada”, le dijeron. Tras esto, ella decidió buscar las cámaras de seguridad para que le acepten la denuncia.

“El mismo sábado por la noche fui a poner la denuncia y el policía me dice que no me habían robado nada ni a la niña. Le dije ‘¿usted está esperando que se roben a mi niña para hacer la denuncia?’”, criticó.

Cámaras captaron cómo una mujer frustró el secuestro de su nieta de un año en Piura. La mujer terminó con moretones en sus brazos por defender a la pequeña. Video: Twitter.

