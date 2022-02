Francisco Sagasti sobre el nuevo ministro de Salud: “Preocupa de sobremanera”

El expresidente de la república, Francisco Sagasti, se pronunció sobre la designación de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud del cuarto gabinete de Pedro Castillo. Durante una aparición en RPP recordó que el titular del Minsa tiene un estrecho vínculo con Vladimir Cerrón y Perú Libre que data desde la época en que el gobernador regional de Junín se encontraba en el poder.

“Preocupa de sobremanera dado los antecedentes que se han mencionado: promotor de producto fraudulento que ya sabemos que son bambas, para decirlo criollamente. Además, él ha planteado el uso de productos médicos de dudosa efectividad, cuyos beneficios no están probados”, señaló el exjefe de Estado haciendo mención al video donde aparece Condori promocionando el Cluster X2, una producto cuyos supuestos beneficios no han sido validados ni respaldados por investigación científica alguna.

Otro punto por el que Sagasti mostró preocupación fue la postura de Condori frente al proceso de vacunación , como arma fundamental para la lucha contra la pandemia del covid-19. “Hemos escuchado que se dice que hay otras enfermedades, que el covid-19 no es tan importante y que haga que se retrase en el proceso de vacunación al no darle la suficiente importancia es una irresponsabilidad suprema”, agregó.

Cabe recordar que el ministro también ha protagonizado un video en el que promociona el uso de la ivermectina para el tratamiento de la infección de covid-19. Lo cierto es no existen pruebas de que dicho medicamento resulte crucial para el combate del virus. Sagasti también recordó que el titular del Minsa tiene una investigación en su contra por parte de la Fiscalía anticorrupción por presuntos delitos de cobros indebidos y negociación incompatible.

FUTURA POSTULACIÓN

Entre las dudas planteadas en la conversación, apareció la posibilidad de que el expresidente Sagasti aspire a un cargo de elección popular, pero este negó rotundamente de que esto vaya a suceder. “ En primer lugar, ya tengo 77 años. Estoy dedicado a otras labores. He vuelto a unas labores de carácter académico, de orientación, de discusión, y creo que voy a dedicarme a eso un buen tiempo ”, manifestó el exmandatario en RPP.

“Sigo siendo militante del Partido Morado; todavía no me he involucrado directamente con ellos. Veremos qué es lo que sucede más adelante. Lo que sí puedo garantizar es que no voy a ser candidato. Si en algún momento decido algo, de repente me lanzo a ser presidente del Club Deportivo Municipal, del cual era hincha hace muchos años ”, agregó.

Francisco Sagasti aconsejó a Pedro Castillo.

Sobre el desempeño del presidente Castillo en el cargo que él mismo ocupó hace menos de un año, señaló que es momento de exigirle más. “Yo creo que estamos en una situación un poquito complicada. El señor presidente tiene ya seis meses en el cargo, yo creo que es un tiempo suficiente para un proceso de aprendizaje”, agregó Sagasti. Respecto a las palabras que expresó el mandatario en una reciente entrevista sobre su aprendizaje como presidente, Sagasti no estuvo a favor de usar el cargo como primera fase de formación.

“O sea que no estamos con una persona que recién empieza y que tiene algunas dudas. Ya ha tenido la experiencia de tres gabinetes, una vinculación con toda la ciudadanía, ha viajado al exterior. Entonces yo creo que en estas circunstancias ya es momento de exigirle un poco más al señor presidente”, dijo para también recordar que durante el primer encuentre entre ambos mandatarios, el integrante del Partido Morado le señaló que “una cosa es ser un exitoso dirigente sindical y otra cosa es ser presidente de la república”.

