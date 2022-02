Periodista enumera las denuncias que tiene Héctor Valer y él responde con una amenaza

“Los hechos expresan un comportamiento misógino”, expresaron las parlamentarias en la carta. Foto: Congreso de la República

El expremier y ahora congresista Héctor Valer Pinto, convocó a una conferencia de prensa, tras el anuncio de la recomposición del gabinete que encabezó por tan solo dos días.

Sin embargo, durante la rueda de preguntas de la prensa, una periodista de RPP le mencionó la serie de acusaciones que pesan en su contra, a lo que el legislador respondió con una amenaza.

La reportera le enumeró la serie de denuncias que van desde presunto peculado en el 2002, a coacción (2007), robo simple (2007), violación de la presunción de la veracidad (2012), fraude procesal (2012), falsedad ideológica (2012), entre otras que incluyen violencia familiar contra su fallecida esposa y su hija.

La periodista le preguntó directamente si el presidente Pedro Castillo, con quien se reunió el PCM más temprano, continuaba mostrándole su respaldo pese a estas graves acusaciones.

Valer respondió de la siguiente manera: “Le agradezco que usted se haya identificado que es de Radio Programas del Perú y haya encontrado un collar de denuncias; espero que me lo demuestre en la vía judicial” .

“Segundo, usted no dice, en el caso del hurto, que esa denuncia llegó hasta la Corte Suprema y se absolvió. ¿Por qué solamente narra las denuncias, o sea, quiere decir que en este país no existe la administración de justicia? Muchas veces los políticos somos denunciados, pero en el camino el Ministerio Público lo archiva porque no encuentra pruebas, y si hay alguna prueba, traslada inmediatamente al Poder Judicial donde se juzga. En mi caso, hubo absolución en la primera, segunda y tercera instancia en muchos de esos casos, pero en otros es una falsedad”, aseveró.

Después de todo el suceso con Valer Pinto, el mandatario anunció la recomposición del Gabinete Ministerial, tan solo dos días después de su juramentación y tras una serie de cuestionamientos a varios integrantes.

Indicó que el expremier había solicitando al Congreso exponer la política general del Gobierno “con la inmediatez que amerita; sin embargo, el Parlamento ha expresado su negativa a este urgente pedido”.

“Por ello, he tomado la decisión de recomponer el Gabinete Ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que mas allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo ”, manifestó.

HÉCTOR VALER SE PRONUNCIÓ

En declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, el legislador habló sobre la relación que tiene el jefe de Estado con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, el partido que llevó al mandatario al Gobierno.

“Puedo decir al Perú que Pedro Castillo no es comunista, quiere que el pueblo del Perú tenga justicia social en libertad, quiere que el Perú genere más inversión para que haya más trabajo, por eso la discrepancia con el programa de Vladimir Cerrón”, mencionó.

Valer recordó que el secretario general de Perú Libre había indicado que Pedro Castillo “no cumple el programa del señor Vladimir Cerrón, pero sí tiende la mano a todos los partidos y a todas las organizaciones sociales de izquierda democrática”.

El expresidente del Consejo de Ministros expresó que el presidente peruano está tendiendo la mano a “otras ideologías para conversar y poder llegar a un consenso”, siguió insistiendo que la denuncia por agresión de su hija es una mentira y que denunciará al periodista Phillip Butters por difamación.

“Cuando yo acepté el premierato, acepté con la única condición de consensuar, pero al día siguiente de mi nominación apareció una supuesta íntegra en una comisaría, un expediente judicial supuestamente cierto. A estas alturas puedo decir que ese expediente es falso. Me retiro a librar batalla y querellar a aquellas personas que mancharon mi honra y mi dignidad, entre ellos al señor Phillip Butters”, exclamó.





