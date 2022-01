La mujer española que se declara ‘dueña’ del sol y busca cobrar impuesto a la humanidad por su uso

Ángeles Durán menciona que es dueña del sol. Es de España e intentó vender hectáreas pero fue rechazada por eBay. En 2021 decidió imponer un impuesto a la humanidad por utilizar el sol. Foto: La Voz de Galicia.

La regulación de leyes en países del mundo lleva a sorpresas en tomas de decisiones por los ciudadanos. Este es el caso de Ángeles Durán, española de origen gallego, de Vigo, Galicia, que se volvió popular en el 2010 al declararse ‘dueña’ del sol. En ese entonces explicó que “igual a como están escriturados los planetas y la luna, quise romper un molde y sentar un precedente en la vida”.

Además, no solo lanzo estas declaraciones en los inicios de la década de los 2010′s, precisó que “hasta ahora las compañías de energía están cobrando la corriente de los ríos y todo lo que están haciendo, y si el sol produce energía, ¿por qué esa energía no se la cobramos a las empresas y ese dinero se invierte en los ciudadanos de a pie?”.

Ella es psicóloga, escritora y abogada. Por el año 2010 ella estaba investigando para escribir un libro en donde conoció a Dennis Hope, un estadounidense experto en venta de terrenos extraterrestres. El le aseguró que encontró el vacío legal para ser propiedad de la luna.

El periódico La Voz de Galicia relató que al notario le dio risa que la mujer que tenía en frente pretendía que diera fe de que se declaraba propietaria del sol y que en el acta se argumente que “soy propietaria del sol, estrella del tipo espectral G2″. “Propietaria del sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra dentro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de unos 149 millones 600 mil kilómetros aproximadamente”, dice el documento.

El derecho que ella recibió con esta declaración fue que podría cobrarle las empresas por la energía del sol que utilizan. Además añadió que invertiría estos ingresos en gente más necesitada con un fin altruista. “Hay mucho hambre en el mundo, y los gobiernos dicen que el presupuesto no da. Esperamos que con esto se pueda erradicar”, declaró en 2010.

Dennis Hope, ‘dueño’ de la luna, declaró en 2019 a Infobae que nunca se interesó en el sol porque no formaba parte del plan original de su padre. “El reclamo original es la Luna y todos los planetas, los 8, y sus lunas del sistema solar”, declaró.

Por esos años la noticia se volvió tendencia debido a que Ángeles Durán obtuvo esta ‘propiedad’ debido al Tratado del Espacio firmado en 1967 en donde se establece un marco jurídico para los cuerpos celestes. Esto gracias a la conversación que tuvo con Dennis Hope quien es el ‘dueño’ de la Luna y ha hecho negocios en Estados Unidos y el mundo.

La ley dice que los países no pueden apropiarse de los planetas, pero no especifica que tampoco puedan hacerlo personas del común. “El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera” , señala el texto. Sin embargo, ¿qué hizo después? ¿logró cumplir su promesa de cobrarle a la empresas por la energía solar?

EL CASO DE LAS HECTÁREAS Y UN IMPUESTO PARA LA HUMANIDAD

Una vez que se adjuntó como ‘propietaria’, Ángeles Durán comenzó a vender hectáreas del sol por eBay, un portal de internet que funciona como tienda y subasta online. En este sitio, todo el que quiera sacarle provecho a artículos que ya no necesita tiene una oportunidad para ponerlos a la venta. Sin embargo, en el 2014, la empresa eliminó su publicación: consideraron que ella no pretendía vender no era un bien tangible .

No es la primera vez que Durán lleva a cabo este tipo de procesos. En 2008, registró el grito de Tarzán y en 2012 denunció a la Sociedad General de Autores y Editores por su uso. La petición no prosperó.

No contenta con el resultado, ella demandó a la empresa por 10 mil dólares y llevó el caso a la justicia. Perdió. La cosa se puso más fea cuando algunos amenazaron con pedirle indemnizaciones en 2015: como dueña del Sol le exigían a Durán que respondiera por quemaduras en la piel, daños en la vista y sequías.

Sin embargo, a pesar de que pasaron varios años de los escándalos, ella regresó con una particular decisión en noviembre del 2021: quería cobrarle un impuesto a toda la raza humana por el uso del sol. Una situación que a primera lectura pueda sonar insólita, pero real. Argumentó que con lo recaudado lo iba distribuir en los siguientes porcentajes: 50% al gobierno español, 20% para un fondo de pensiones de ese país, 10% para la investigación y el 10% restante iría a su bolsillo.

“Conozco la ley y respaldé mi reclamo legalmente. Lo hice, pero cualquiera pudo haberlo hecho. Simplemente, a mí se me ocurrió primero. Cuando tienes una propiedad, tiene sentido hacer uso de ella. Las empresas eléctricas se benefician de los ríos, que son de todos, así que espero aprovechar el Sol ”, dijo Durán. ¿Se animará este 2022 a buscar la propiedad de otro cuerpo celeste o algún otro elemento en donde encuentra un vacío legal?

