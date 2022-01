“No quiero decir adiós”: la triste despedida de John Stamos, Candace Cameron, Dave Coulier, y más actores, a Bob Saget

Actores de Tres por Tres despiden a Bob Saget. (Foto: Composición)

Este domingo 9 de enero los fans de Bob Saget recibieron la peor noticia que imaginaron, el actor de la recordada serie Tres por Tres fue encontrado muerto. Las razones aún se encuentran en investigación.

La estrella de 65 años fue encontrada muerta en un hotel de Florida dejando un gran hueco en muchos corazones. Es el caso de John Stamos, el tío Jesse en la serie Tres por Tres, con quien actuó desde 1987 hasta 1995, y volvió a encontrarse en el 2016 tras el reencuentro de los actores de la serie, con Fuller House.

“Estoy destrozado. Estoy hecho polvo. Estoy completa y totalmente conmocionado. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero tanto, Bobby”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

“Te quiero tantísimo. No quiero decir adiós. 35 años no han sido suficientes”, escribió Candace Cameron, quien interpretó a su hija mayor en la mencionada serie.

Candace Cameron y su despedida a Bob Saget. (Foto: Instagram)

“Nunca te olvidaré, hermano. Te quiero”, indicó Dave Coulier.

Dave Coulier se despide de Bob Saget. (Foto: Instagram)

“Esto duele. Tenía el corazón más grande de Hollywood. Daba los abrazos más fuertes. Me destroza pensar que nunca volveré a abrazarle. (....) Amaba mucho y con fuerza, y nunca dudaba a la hora de decirte lo mucho que le importabas. Esta es la mayor lección que aprendí de Bob Saget: no dudes a la hora de decirle a la gente que la quieres. (...) Descansa bien, querido amigo. No me cabe duda de que estarás haciendo que todo el mundo en el Cielo se ría hasta que les duelan los carrillos, igual que hiciste en la Tierra”, escribió, por su parte, Andrea Barber, en su cuenta de Instagram.

Andrea Barber y su despedida a Bob Saget. (Foto: Instagram)

El actor John Brotherton, integrante de Fuller House, usó su red social para despedirse de quien consideraba tenía un corazón lleno de amor.

“Su corazón estaba lleno de amor y bondad por los demás. Decidido a hacer que todos sonrían, rían y amen un poco más. Él era realmente el mejor. Gracias por todas las amables palabras de amor e inspiración Bob. Todos te extrañaremos infinitamente, para siempre. Descanse en paz, amor… y risas…”, indicó el actor que interpretó a Matt, novio de Candace Cameron en la serie que marcó el regreso de los actores de Tres por Tres (Full House).

John Brotherton lo recuerda con un hombre con un corazón lleno de amor. (Foto: Instagram)

Quién tampoco quiso dejar de despedirse fue la actriz y comediante Whoopi Goldberg. Con unas sentidas palabras, la estrella de Hollywood lo recordó como un hombre de buen corazón.

“Navega, amigo Bob Saget. Con tu enorme corazón y tu abyecta chifladura. Mi pésame para sus hijas”, escribió.

Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala - Met Gala - In America: A Lexicon of Fashion - Arrivals - New York City, U.S. - September 13, 2021. Whoopi Goldberg. REUTERS/Mario Anzuoni

Tampoco el actor Jason Alexander, quien destacó que esta partida le dolía mucho.

“Ya sé que la gente pierde seres queridos, buena gente, todos los días. Nadie se libra. Pero la pérdida de Bob Saget duele mucho. Si no le conociste, era gentil y cariñoso y se preocupaba sinceramente por la gente. Era la definición de ‘un buen tipo’. Se va demasiado pronto”, explicó.

Además del comediante Billy Crystal: “Estoy conmocionado y triste al enterarme de que Bob Saget se ha ido. Un gran amigo y una de las personas más divertidas y cariñosas que he conocido jamás. Mi amor para su hermosa familia”.

Imagen de archivo del actor Actor Bob Saget llegando a la edición 2017 del Film Independent Spirit Awards en Santa Monica, California, Estados Unidos. 25 de febrero, 2017. REUTERS/Danny Moloshok/Archivo

¿DE QUÉ MURIÓ BOB SAGET?

La primera información difundida fue de que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el departamento de bomberos recibieron una llamada por parte del personal que trabaja en el hotel “Ritz-Carlton” alrededor de las 4 p.m.

Miembros de seguridad encontraron el cuerpo sin vida del icónico actor de comedia en el cuarto donde se encontraba hospedado. Hasta el momento se desconoce las causas de su fallecimiento con exactitud, puesto que aún se encuentra en proceso de investigación por parte de la oficina del forense.

Este hecho ha causado gran conmoción entre sus fanáticos, familiares y amigos, ya que horas antes se encontraba realizando uno de sus shows dejando entrever que gozaba de buena salud. Además, en su última publicación en redes sociales se mostraba más que feliz de estar en su gira.

Cabe resaltar que, las autoridades han descartado que se trate de una intoxicación por drogas ya que el actor estuvo en rehabilitación. Sin duda, miles de fanáticos quienes han disfrutado de los mejores papeles del actor han demostrado su tristeza en Instagram y Twitter.