Mathías Brivio desmiente rumores de rivalidad con Renzo Schuller con contundente mensaje

Mathías Brivio será el flamante conductor de Perú Tiene Talento, mientras que Renzo Schuller será uno de los jurados, junto a la actriz Gianella Neyra, la cantante Mimy Succar y el productor Ricardo Moran.

Sin embargo, mucho se especuló sobre los supuesta enemistad que existiría entre Renzo Schuller y Mathías Brivio, las cuales nacieron desde que el primero conducía Combate y el segundo, Esto es Guerra. Ambos programas rivales en el horario.

Tanta así fue la competencia y pasión por defender a su espacio, que los conductores no dudaban en tirarse dardos, indicando que uno era copia y el otro mucho mejor. Hoy en día, Combate ya no existe, y Esto es Guerra ya no cuenta con la conducción de Mathías Brivio, sin embargo, aún seguían estos rumores de las supuestas rencillas entre ellos, las cuales, no dudó en aclarar el propio conductor de Perú Tiene Talento.

A través de su cuenta de Instagram, Brivio publicó una foto donde se les ve a ambos sonriendo. Además, escribió un contundente mensaje.

“No saben lo divertido que es Renzo Schuller como jurado de Perú Tiene Talento. Para mucha gente él y yo no nos podíamos ver ni en pintura y es verdad jajajajajajaja mentira. Claramente el respeto y el cariño siempre estuvo. Pero esta es la primera vez trabajando juntos y realmente la hemos pasado espectacular...”, escribió el exconductor de Esto es Guerra.

“Ya llega muy pronto el programa que hará brillar al talento peruano por Latina”, acotó.

RENZO SCHULLER LE RESPONDE

De inmediato, este mensaje no tardó en tener reacciones positivas. Renzo Schuller tampoco dudó en responder este mensaje, recalcando en que hay mucho respeto entre ambos.

“Es verdad. Soy muy capo Jajaj. Y lo de la pintura también jaja. Siempre hubo, hay y habrá respeto además de harto TALENTO sobretodo en PPT (Perú Tiene Talento)”, escribió el exconductor del fenecido programa Combate.

MATHÍAS BRIVIO EMOCIONADO CON PERÚ TIENE TALENTO

Muy emocionado, Mathías Brivio usó su cuenta de Instagram para expresar lo que sentía ante el pronto estreno de Perú Tiene Talento, cuya conducción estará a su cargo.

“Llegó la hora de darle espacio al talento peruano llegado de cada rincón de nuestro hermoso país. Un programa para toda la familia, un programa que te dejará con la boca abierta desde el primer día. Gracias, Latina, por esta linda experiencia”, dijo Mathías, quien adjuntó la promoción del programa.

Como se recuerda, el exconductor de Esto es Guerra es figura de Latina desde hace mucho, precisamente se retiró del reality de América TV para conducir el programa Más vale tarde, en el canal de San Felipe.

¿CUÁNDO SE ESTRENA PERÚ TIENE TALENTO?

Hasta el momento, no se ha informado la fecha de estreno de Perú Tiene Talento; sin embargo, Latina ha confirmado que será por “muy pronto”, por lo que se prevé que sea a fines de enero.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL JURADO DE PERÚ TIENE TALENTO?

Perú Tiene Talento tendrá como jurado a la actriz Gianella Neyra, Mimy Succar, Renzo Schuller y Ricardo Morán. Mathías Briviop estará a cargo de la conducción.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER PERÚ TIENE TALENTO?

El reality se transmitirá a través de la señal de Latina Televisión.

Latina: Canal 2.

Latina por DirecTV Sports: Canal 192 (SD)

Latina por Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Latina por Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Latina por Claro TV: Canal 2.

Latina por Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Latina por Best Cable: Canal 2.

¿DÓNDE VER PERÚ TIENE TALENTO EN VIVO ONLINE?

Para ver la cuarta temporada de Perú Tiene Talento , solo debes acceder a la señal de Latina en vivo por medio de Internet AQUÍ ; o en las plataformas digitales de Movistar Play, Claro y DirecTV.

