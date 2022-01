Agua Dulce: paso a paso para reservar tu visita a la playa de Chorrillos

Persona no respetaron medidas de bioseguridad

Decenas de personas decidieron asistir a la playa a saciar el calor de Lima con un baño en el mar en las fechas de Navidad, donde además de querer pasar un tiempo en familia, se presentaron aglomeraciones que ni la policía pudo controlar. El reciente miércoles pasado, las playas de Chorrillos permitieron la entrada nuevamente a sus balnearios.

Ante ello, como iniciativa de la Municipalidad de Chorrillos, a cargo de Augusto Miyashiro, cada persona deberá inscribirse a través de la página web, para poder separar un cupo en la conocida playa Agua Dulce.

Por ello, en Infobae Perú te contamos el paso a paso para que puedas inscribirte y disfrutar un día de playa junto a la familia y amigos siguiendo los protocolos que se presentan ante la variante ómicron.

PASO A PASO

1. Lo primero que debes hacer es ingresar a la web en el siguiente enlace.

2. Ahí encontrarás varias opciones que permiten seleccionar, pero debes dirigirte a la opción de fecha, ahí debes poner el día en el que ingresarás a la playa.

3. Debes ingresar tu número de DNI, nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, distrito del que viene, correo electrónico y número de celular o teléfono.

4. Más abajo se logra observar la opción de acompañantes, en caso lleve alguno que son máximo 3, se debe ingresar el tipo de documento y número de identidad, ya que los datos serán verificados al ingresar.

5. Luego, debes aceptar los términos y condiciones.

6. Finalmente, se debe enviar la solicitud.

La confirmación de la fecha y hora en la que podrás asistir a la playa se enviará por correo electrónico.

LO PROHIBIDO Y OBLIGATORIO EN AGUA DULCE

Como se esperaba, hay una serie de cosas que están prohibidas de realizar en la visita a la playa, como el ingresar alimentos a la arena, consumir bebidas alcohólicas, instalar carpas e ingresar con mascotas.

Por el contrario, las medidas obligatorias están el presentar carnet de vacunación contra COVID-19 con 2 dosis aplicadas, usar doble mascarilla solo se debe retirar para ingresar al mar, respetar el distanciamiento, mantener limpio el espacio que ocupas y finalmente, usar las áreas destinadas para el consumo de alimentos.

El Minsa recomienda evitar exponerse por más de tres horas en la playa.

AGUA DULCE ES LA ÚNICA PLAYA QUE PROPUSO DOS MEDIDAS

Agua Dulce se caracteriza por ser una de las playas más concurridas de Lima y ante el COVID-19, el gerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos sostuvo que “somos la única playa que ha hecho dos propuestas, la primera propuesta es lo de los boxes y esta vez para evitar la aglomeración de la gente estamos tratando de sacar una nueva propuesta acá en Agua Dulce”.

Detalló que los bañistas “van a separar su ingreso a la playa. Es muy amigable la página web de Chorrillos. Entran y separan su ingreso. Obligatoriamente tienen que entrar presentando carné de vacunación, doble mascarilla, respetar el distanciamiento social, mantener limpio los espacios”, añadió.

El funcionario refirió que la medida busca evitar nuevos contagios de coronavirus y recordó que el Ministerio de Salud (Minsa) ya confirmó el inicio de la tercera ola COVID-19 en el país el último martes.

Recalcó que las personas que no se registren no ingresarán a la playa. “Vamos a evitar en todo momento que ellos ingresen. Aquellos que no estén registrados no van a ingresar. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Apelar de la buena fe de las personas que vienen a disfrutar de un día de playa”, aseguró.





