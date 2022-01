Callao: buzos buscan a joven que desapareció tras ingresar a la playa Cantolao

Hombre desapareció en el Callao la tarde del 3 de enero.

En el Callao se viene realizando la búsqueda por parte de buzos de la Policía de Salvataje para encontrar a un hombre de 28 años que desapareció tras ingresar a la playa Cantolao en el distrito de La Punta. Los efectivos buscan lo que serían los restos del hombre que habría muerto ahogado.

Fernando Heras Llanos es el joven que llegó por la tarde con su familia para pasar un día de playa. Lamentablemente ingresó al mar, y se alejó 4 a 5 metros de la orilla, pero sus familiares no pudieron hacer nada para rescatarlo.

La búsqueda se extendió por más de dos horas. Según comentó la familia, el hombre desapareció a las 5:45 p.m. Media hora después se hizo presente la policía de salvataje. Ingresaron con la brigada de rescate de la policía. Y alrededor de las 7:30 p.m. llegaron los buzos.

La familia pide que La Marina de Guerra intervenga y apoye en la búsqueda con sus rescatistas y sus equipos.

Recordemos que hoy se abrieron las playas de La Punta, que estuvieron cerradas el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, por disposición del gobierno para evitar las aglomeraciones por las fiestas de fin de año. Nadie esperaba que ocurra esta tragedia.

La familia denunció que en el lugar no había salvavidas para auxiliar en caso de emergencias, por lo que no sabían a dónde acudir para que auxiliaran al hombre que aún estaba con vida. Cabe indicar que las aguas de las playas del Callao son bastante frías por lo que se especula que le habría dado un calambre y por eso se habría ahogado.

La pareja de Heras declaró bastante nerviosa a la prensa: “Estuvo bastante tiempo, he tratado de sacarlo, y su cuerpo se iba para adelante. Como no tenía ropa no podía jalarlo. No había nadie que nos ayude. Ni siquiera los vigilantes. Su cuerpo se iba para adelante”.

Pidió ayuda para encontrar el cuerpo, porque ya han pasado varias y aún no tienen respuesta.