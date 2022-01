Parque de las Leyendas: dos leones blancos forman parte de las especies atractivas para visitar. (Foto:Captura Andina)

El Parque de las Leyendas de Lima, ubicado en el distrito de San Miguel, presentó a dos leones blancos de 11 meses de edad. Estas especies únicas se encuentran instaladas en un ambiente especialmente acondicionado en el felinario del zoológico.

Los dos felinos llegaron al Parque de las Leyendas desde el zoológico de León, en México, y antes de ocupar las instalaciones acondicionadas para ellos, tuvieron que permanecer en cuarentena, para que así puedan ser evaluados en cuanto a su salud, comportamiento, alimentación y hacerles el seguimiento respectivo.

Posterior al lapso de tiempo en cuarentena y evaluación fueron ubicados en un espacio nuevo y diseñado para dicha especie.

Todos los ciudadanos que deseen verlos pueden acercarse a verlos, y es que el zoológico viene promocionando la campaña “Conoce la historia, conoce el Parque de las Leyendas”.

¿CÓMO VISITARLOS?

La entidad encargada de la administración de este centro animal es la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien se ha encargado de invitar a todas las personas a poder visitar el Parque de las Leyendas.

Recuerda que el horario de atención es de lunes a domingo, de las 09:00 a 17:00 horas. Asi podrás visitar a los nuevos integrantes del parque y también a otras especies de diversas partes del mundo.

DATO: Las entradas puedes comprarlas de forma presencial en la boletería de la entrada al parque o también de forma virtual, a través del aplicativo ‘Entradas Lima’ que está disponible en Play Store y App Store. Esta última opción es la más recomendable para evitar colas, intercambio de dinero y malos ratos.

Leones blancos en el Parque de las Leyendas. (Foto:Captura)

CONOCE MÁS SOBRE ESTA ESPECIE

El león blanco, es nativo de África del Sur (específicamente de la región de Timbavati) y comúnmente se le conoce como “león albino”, pero no lo es. El color de su pelaje (el cual es poco común) se debe a un gen recesivo que inhibe el color, igual al de los tigres blancos. Lo que asombra aún más es el color que pueden tomar los labios, almohadillas de las patas y ojos y pueden ser de color dorado, avellana, azul, gris o verde.

Su nombre científico es ‘Panthera leo’ y la supervivencia de esta peculiar especie es bastante complicada, sobre todo al momento de la alimentación dentro de la vida silvestre y es que su pelaje blanco no les permite camuflarse para cazar.

Los leones blancos machos pesan entre 180 y 250 kilos; mientras que las hembras alcanzan los 180 kilos, aproximadamente.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los leones blancos africanos están clasificados como especie vulnerable. Por ejemplo, en cautiverio existen cerca de 300 especies en todo el mundo y solo 13 en estado salvaje.

RAZONES POR LAS QUE ESTAN EN PELIGRO DE DESAPARECER

Los hombres que practican la caza los ven como “trofeos” más atractivos que los leones comunes. También están los que comercializan la piel de esta especie, ya que en el mercado negro su cotización es muy alta, lamentablemente.

Otra de las razones de la poca cantidad de estos animales en su hábitat natural es porque los humanos han invadido su hábitat con la expansión e invasión de zonas para vivir.

A todo ello se le suma la alta tasa de muerte por enfermedades de estos animales. Al no haber muchas especies, para que estos sobrevivan y la especie no se extinga, se procrean aplicando la endogamia, lo cual lleva a que las crías nazcan con enfermedades que no les permiten tener un buen desarrollo y terminan falleciendo.

León blanco en el Parque de las Leyendas. (Foto:Captura)

