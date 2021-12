Dalia Durán estalla contra exnana y examiga: “No he recibido flores de John Kelvin”

Dalia Durán se defiende de acusaciones. (Foto: Instagram)

Después que la examiga de Dalia Duran, Valentina Paz, se presentará en el programa de Amor y Fuego para contar que la cubana mantenía comunicación con John Kelvin y hasta ha recibido flores de él desde la cárcel, la rubia salió al frente para negarlo. Además, respondió sobre otras acusaciones.

Por su parte, su exniñera, Jeniffer Hernández, señaló que ella prácticamente criaba a los hijos de Dalia, pues ni estando enfermo los atendía, según palabras de la propia mujer.

“Nunca voy a permitir que se metan con mis hijos, me vuelvo el mismísimo demonio por sacar cara por mis bebés, y más por cuando me están difamando de la forma en que lo hacen”, respondió Dalia a través del hilo telefónico a un reportero del programa de Willax.

Asimismo, descartó que alguna vez haya maltratado a sus pequeños. “Yo prácticamente era la mamá de esos niños, ella se la pasaba en su cuarto y yo día y noche atendía a los niños”, dijo la extrabajadora del hogar.

Dalia Duran en la entrevista indicó que tras escuchar las declaraciones de su exnana, no dudó en enviarte este audio: “Para tú hablar tienes que tener pruebas suficientes... No te vas aprovechar de lo que está pasando, es un tema bastante delicado con el padre de mis hijos, para que tú vengas a quererte a aprovechar...”.

En otro momento, la rubia aseguró que nunca ha recibido flores del padre de sus hijos, en el tiempo que ha estado en la cárcel.

“Yo no hablo con John, y es más ni siquiera he sabido del tema que están hablando. Recién me he enterado de que John me envió flores”, aseguró.

RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE INDIGNADOS CON DALIA DURAN

Gigi Mitre se refirió a las acusaciones de la examiga de Dalia Duran, Valentina Paz, contra la cubana, quien la acusó de haberse endeudado por hacerle un favor a la rubia.

Según cuenta Valentina Paz, ella sacó un celular para Dalia con el compromiso de que la cubana lo pagaría, sin embargo, no lo hizo. En comunicación con Amor y Fuego, la rubia indicó que tenía los voucher de pago, pero nunca los mostró.

Mientras que Valentina Paz les hizo llegar una notificación de corte de servicio por deuda. Ante ello, los conductores de Amor y Fuego reaccionaron y expresaron su enojo contra Dalia.

“Es una persona que definitivamente no tiene ganas de salir adelante, que se le han prestado todas las ayudas necesarias y tiene ventaja sobre muchas mujeres que quisieran un tercio de la atención que recibió ella por su caso, que ahora, con esta actitud y con las medidas que está tomando y con las facilidades que está dando para limpiar a su agresor, pues quedan totalmente anuladas como las de una persona malagradecida, además de enferma”, dijo Rodrigo.

Mientras que Gigi se mostró aún más fastidiada, por querer perjudicar a las personas que le han tendido la mano.

“No solamente es mentirosa, también es aprovechada y ha levantado la indignación de todas las mujeres, madres y no madres, porque a todas nos da cólera lo que has hecho tú, y si tú te quieres hundir y quieres hacer ver que la víctima y que porque yo soy madre, ese será muy tu problema”, dijo..

“Pero no involucres a terceros, no le tomes el pelo a la justicia, no vengas a jugar ahora haciéndote el plan de la víctima, eres una mentirosa y eres una aprovechada, así que ese discurso tuyo de manipulación para otro lado”, acotó.

“EMBARRA A SU ABOGADO”

Gigi Mitre continuó despotricando contra la cubana. “Se le dio toda la oportunidad y no solamente eso -porque ella si quiere ya pues, en su interior, como está mal lo perdona- no, ella embarra al abogado, dice que es un mentiroso, que la obligaron a decir, que la han manipulado. No solamente se embarra a ella misma, sino que embarra al resto”, dijo.

Rodrigo González acotó: “Te portas como una malagradecida con toda la gente, hundes a todo tu entorno y salvas al que debería quedarse refundido ahí por lo que ha hecho, porque hoy te lo ha hecho a ti, mañana se lo va a hacer a otra, porque si su rehabilitación es como la tuya, ya sabemos qué nos espera con John Kelvin suelto”.