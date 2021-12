Bruno Pacheco: Fiscalía detecta depósito de 20 mil soles hecho por el ‘chofer de resguardo’ de Palacio

Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio

La Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación preliminar contra Bruno Pacheco por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto tras evaluar los hallazgos relacionados con un aparente desbalance patrimonial y al encontrar un depósito en efectivo de S/20 mil departe de una persona que días antes fue contratada en el Despacho Presidencial como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”.

El depósito fue realizado por Eric Franco Huaymana Carbajal, el 20 de agosto. Huaymana, el 13 de agosto de este año, fue contratado por el Despacho Presidencial como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”.

INGRESOS NO REPORTADOS

La Fiscalía determinó, en una nota de prensa, que los ingresos de Pacheco desde el 30 de julio hasta el 23 de noviembre, tiempo que duró su función pública, ascendieron a S/75,176. Sin embargo, se registró que en su cuenta bancaria sumaban S/ 95,193, esto sin considerar los US$ 20 mil hallados en el interior de un clóset en el baño de su despacho.

En la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 2021 que presentó Pacheco, consignó bienes por la suma de S/ 4,933 y S/ 56,463 en el rubro de “otros”. No declaró ingresos por fuente privada.

La misma entidad señaló que el ex secretario presidencial solo registra egresos de S/ 3,692, los cuales corresponden a un retiro de S/3,000 por cajero automático del 15 de noviembre de 2021. También hay cuatro consumos en negocios por S/596 y tres pagos a celulares por S/94.

De momento, Bruno Pacheco suma tres pesquisas en esta investigación. La segunda proviene de la fiscalía anticorrupción, por la denuncia de presiones en la Sunat y la primera de la fiscalía de la Nación, por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

FISCALÍA PIDE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

Bruno Pacheco, ex secretario de Pedro Castillo, no podrá salir del país, luego que el Ministerio Público solicitara esta medida a fin de seguir esclareciendo sus denuncias tras encontrarle una fuerte cantidad de dinero que no supo justificar dentro del baño de su ex despacho.

En entrevista con RPP Noticias Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, manifestó que el fiscal Marco Huamán, como parte de las diligencias, ya ha presentado esta solicitud al Poder Judicial.

“Ya ha presentado una solicitud al Poder Judicial para un impedimento de salida, estamos a la espera de la resolución que emita este órgano para que nosotros también podamos avanzar en las diligencias que tenemos programadas”, expresó.

“Aproximadamente son 6 meses los que se solicitan, que son renovables, y lo importante de esa medida es que durante ese tiempo se garanticen los actos de investigación que viene realizando el doctor Marco Huamán, que está avanzando de manera bastante concreta. Es una investigación que viene madurando rápidamente”, acotó.

RIESGO DE FUGA

A través de una conversación con RPP Noticias, el fiscal aseguró que se tomó esta decisión “por el riesgo que puede implicar cualquier tipo de fuga”. Como se recuerda, hace unas semanas, se dio a conocer la salida oficial de Bruno Pacheco de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Tras pasar cuatro días, el presidente Pedro Castillo firmó esta renuncia, pese a sus silencios.

Lo importante es que en ese tiempo se garanticen los actos de investigación que viene realizando el Dr. Huamán, velando por el contenido de la investigación. Está avanzando de manera bastante concreta, viene madurando rápidamente con los actos de investigación que viene efectuando. En el transcurso de algún tiempo muy rápido vamos a tener los resultados que la ciudadanía espera”, sostuvo.

20 MIL DÓLARES QUE PACHECO NO SUPO JUSTIFICAR

El ex secretario de Pedro Castillo guardaba 20 000 dólares en efectivo en el baño privado de la oficina que lo alojaba en Palacio de Gobierno, tal como se precisó en el acta del registro efectuado a su despacho por el fiscal que lo investiga por presuntas presiones para conseguir favores.

A Bruno Pacheco, la fiscalía anticorrupción lo investiga por supuestamente haber presionado al jefe de la Sunat, Luis Vera Castillo, por favorecer a empresas privadas que tendrían deudas tributarias con el Estado.

