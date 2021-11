‘Chemo’ del Solar: “Si Perú no gana ante Venezuela, un punto tampoco es malo”

'Chemo' del Solar y su opinión sobre el Perú vs. Venezuela

‘Chemo’ del Solar fue técnico de la selección peruana y conoce la dificultad de las Eliminatorias sudamericanas. Por ello, el ahora entrenador de la Universidad César Vallejo declaró en una reciente entrevista para un medio local que en caso no se dé el triunfo del conjunto de Ricardo Gareca, el empate podría servir en el camino de clasificar a Qatar 2022.

“Los jugadores saben que tienen un compromiso muy grande y creo que hay muchas opciones de ganar ante Venezuela. Si no se gana, diría que un punto tampoco es malo. Estamos cerca del cuarto y quinto lugar”, sostuvo el exjugador de Universitario de Deportes en una entrevista con el programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’.

El entrenador nacional aseguró que el partido ante la ‘vinotinto’ será muy distinto al de Bolivia porque se encuentran de local y es un conjunto más potente. Por otro lado, no solo habló de lo que será el segundo duelo de esta fecha doble, sino se animó a dar su opinión sobre los diferentes futbolistas que conforman la ‘bicolor’ y el papel del ‘Tigre’ Gareca.

LA VUELTA DE YOTÚN

Yoshimar Yotún no pudo estar en el encuentro ante la ‘verde’ por acumulación de tarjetas amarillas y en su reemplazo alineó Christofer Gonzáles. Muchos fanáticos manifestaron por las redes sociales que ‘Canchita’ debería seguir en el once inicial en la visita a Venezuela. No obstante, ‘Chemo’ no está de acuerdo con esas opiniones, puesto que para él es un jugador esencial en el esquema de la ‘blanquirroja’.

“Particularmente no veo a la selección peruana sin Yoshimar Yotún. Creo que es uno de los puntos y de mejor regularidad en el equipo. Hay que ver los momentos de los futbolistas, la experiencia y trayectoria”, sostuvo.

Yoshimar Yotún fue parte de la fecha triple de octubre l Foto: Selección peruana

EL ROL DE CHRISTIAN RAMOS

La inclusión de la ‘Sombra’ como titular siempre ha sido punto de criticas. No obstante, el defensor peruano viene demostrando porque Gareca apuesta por él. En el último duelo del ‘equipo de todos’ fue importante para anular al goleador de las clasificatorias, Marcelo Martins y ahora buscará hacer lo mismo con el delantero del Dinamo de Kiev, Eric Martínez.

Del Solar conoce muy bien al central, debido a que es su entrenador en el conjunto trujillano, por esa razón, salió en su defensa con las siguientes palabras: “Es un jugador importante, quizá hay gente que no analiza mucho y no ve lo que da Christian en el campo. Transmite mucho con su presencia, tiene una voz de mando importante”.

Ramos salió en defensa de Sergio Peña tras dura entrada de un jugador boliviano.

PALABRAS PARA GARECA

“A mi me gustaría que Ricardo Gareca continúe como entrenador. Lo conozco y es una buena persona, además del muy buen trabajo que ha hecho. Sería bueno que siga más allá de los resultados hacia el final de Eliminatorias” , manifestó Guillermo del Solar. Asimismo, en caso no se llegue a dar la renovación del ‘Flaco’, agregó dos nombres de técnicos nacionales a la lista de posibilidades. Juan Reynoso, actual estratega de Cruz Azul y sorpresivamente el de Roberto Mosquera.

Ricardo Gareca asumió en el 2015 a la selección peruana l Foto: FPF.

PERÚ VS. VENEZUELA

El partido entre la selección peruana y venezolana está programado para este martes 16 de noviembre a las 16:00 (hora peruana). El equipo de Leo González se ubica en la última posición con siete puntos y solo ha podido ganar en dos ocasiones. Por su lado, el ‘Tigre’ y compañía renovaron sus posibilidades de ir a Qatar 2022 tras vencer a Bolivia. Actualmente, están en la séptima ubicación con 14 unidades a dos de zona de repechaje.

