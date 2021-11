Perú vs. Bolivia: Ricardo Gareca respaldó a Gianluca Lapadula pese a sequía de goles en Eliminatorias

Ricardo Gareca respalda a Gianluca Lapadula por falta de gol. | Foto: FPF

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, afina los últimos detalles del equipo y no olvida el hecho que Gianluca Lapadula no haya podido anotar aún con la ‘bicolor’ en las Eliminatorias Sudamericanas. Por ello, salió a respaldarlo previo al duelo que sostendrán ante Bolivia este jueves 11 en busca de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“Lo vemos bien, tranquilo y trabajando. Es necesario para estos momentos estar muy enfocados. Cuando uno está totalmente mentalizado, siempre tiene chance. Creo que eso es fundamental para un delantero. Un delantero siempre tiene revanchas y para eso es necesario estar mentalizado”, comentó el estratega en la última conferencia de prensa que brindó el martes 09 antes del duelo con ‘La Verde’.

Además, el ‘Tigre’ ocupó la posición de delantero en su etapa como jugador, por lo que sabe muy bien lo que pasa por la cabeza de un atacante en estos casos por la misma vivencia en carne propia. Aun así, reconoce que la tranquilidad rodea al futbolista del Benevento de Italia. “Para lo que observamos nosotros, hay tranquilidad. Yo que he sido delantero, me ha tocado rachas en las que no convertí”, señaló Gareca.

Y es que Lapadula tiene una deuda pendiente con la ‘blanquirroja’ en el actual proceso clasificatorio, en el que solo ha podido brindar dos asistencias: ante Ecuador en Quito. De hecho, sus únicos goles los ha convertido en la Copa América que se disputó este 2021 en Brasil. En este certamen, sus víctimas fueron Paraguay, Ecuador y Colombia.

ESTADÍSTICAS DE LAPADULA

Los delanteros siempre son juzgados por el gol, no por algo es su principal función, aunque también es sabido que en el fútbol actual se les pide más a los atacantes: bajar a tocar con los compañeros, participar en la elaboración del juego e incluso defender de acuerdo con lo que pida la jugada. En todas esas labores, el ítalo-peruano ha rendido y de gran manera: tiene un registro del 78% en los pases dados en campo rival, siendo así un jugador que colabora con la creación de juego, según el portal estadístico SofaScore. Asimismo, en la faceta de regates, tiene un buen promedio con un porcentaje a su favor del 75%.

El jugador nacido en Turín apunta a cortar esta racha negativa ante los del Altiplano y hacerse presente en el marcador. Ahora, la generación de ocasiones no necesariamente es responsabilidad del delantero, pues también debe haber una elaboración previa para que el atacante pueda tener oportunidades suficientes para anotar. En ese sentido, Gianluca no ha contado con muchas ocasiones. Ricardo Gareca lo sabe y por eso puso mucho énfasis en el trabajo de los centrocampistas en los entrenamientos que realizó la ‘bicolor’ en la Videna. Y es que de ellos depende que los delanteros puedan tener chances de cara al arco. En sí es una mezcla, tanto de los volantes como de los atacantes. El movimiento constante del balón y de estos jugadores hará que el equipo rival tenga cierta incomodidad y deje espacios libres que podrán ser aprovechados, en nuestro caso, por Gianluca Lapadula y compañía.

EN RACHA CON EL BENEVENTE

Si bien con Perú aún no ha podido convertir en Eliminatorias, sí lo ha hecho con el Benevento en la Serie B de Italia. De hecho, es uno de los máximos goleadores del campeonato con 6 goles en 10 encuentros disputados.

POSIBLE ONCE DE PERÚ

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca

