Lo primero que veas definirá cómo te va en el amor

Test viral que te dirá cómo eres en el amor con responder qué es lo que ves primero en la imagen. Foto: Facebook/Lacoope.

Los test virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer aspectos poco conocidos de nuestra propia personalidad. Incluso, a veces pueden ayudarnos a ser más analíticos con nosotros mismos. ¿Te animas a resolver la prueba a continuación?

En el siguiente reto, aparece una imagen con líneas blancas y un fondo negro, donde encontrarás diferentes figuras de acorde a lo que tú observas. Solo puedes decidir una sola vez y revisar las respuestas líneas abajo. No te arrepentirás.

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Dos máscaras

Son personas seguras de sí mismas. Cuando aman a alguien, no dudan en demostrarlo abiertamente y sin trabas, porque el amor es lindo y bueno en todo sentido que no debería ocultarse a nadie.

Aunque, esto tiene su lado negativo, porque no pueden controlar sus emociones en cuestiones del amor, y terminan discutiendo con sus seres queridos por cosas sin sentido. Se humilde y acepta que no siempre hay que tener la razón, puede llevarles un poco de tranquilidad.

El rostro de un hombre

Si viste la mascarilla, eres una persona distraída. Cuesta un poco más expresar los sentimientos; y a veces se esconden detrás de las redes sociales o el celular para no tener que interactuar frente a frente con esa persona por la cual sienten algo. Tímidos que buscan su espacio para evitar complicaciones.

En esa línea, en pocas ocasiones se animan al próximo paso, hay escasa valentía. Sin embargo, dentro de una relación son amables. Les va muy bien porque son comprensivos y atentos.

De todos modos, deberán expresar sus sentimientos más seguidos para que la otra persona no tenga que estar adivinando qué le pasa. Una mejor comunicación, evitará conflictos innecesarios.

El rostro de una mujer

Finalmente tenemos el grupo de personas que lo que primero observó en la imagen, fue un rostro femenino. Comparten sentimientos puros, siempre se enamoran y creen en el amor por encima de todo. Nada es imposible.

Casi siempre en sus relaciones son muy compañeros, admiran a la otra persona y la respetan. Su principal problema es que les cuesta asumir compromisos a largo plazos. No van con malos entendidos, en sus relaciones son blanco y negro —como el yin y el yang— ya que ante la menor duda, cortan por lo sano.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS TESTS?

Los test psicológicos son una herramienta, cuyos resultados son un complemento. No podemos confiarnos al 100% de los resultados de un test de internet si no estamos en un proceso. En especial cuando se tratan de test que miden la personalidad; en su mayoría, carecen de sustento.

Si alguna vez has aplicado alguna de estas pruebas en internet, y te angustian los resultados, no te alarmes, porque si puede servirte de a acorde la proyección que busca. No obstante, lo recomendable es conseguir apoyo de un profesional de la salud mental para que te oriente y clarifique tus dudas respecto a los resultados, seguro te brindará una mayor seguridad.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos

