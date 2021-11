Pedro Gallese y el aspecto que mejoró para ser incluido entre los mejores arqueros del mundo

El arquero de 31 años tiene un valor de mercado de 3 millones de dólares, según Transfermarkt. (Foto: Difusión)

Pedro Gallese fue nominado recientemente por la IFFHS en una lista que lo coloca como uno de los 20 mejores arqueros del mundo. Sin embargo, esto no ha sido por pura casualidad, ya que se debe al esfuerzo y la mejoría del arquero peruano, quien recibió un consejo, tanto por parte del preparador de arqueros de la selección peruana, como del Orlando City.

Nos referimos César Baena, encargado de pulir a los porteros del club estadounidense, quien se refirió sobre una conversación que tuvo con Óscar Ibáñez y que influyó enormemente en la evolución futbolística del ‘Pulpo’. “Óscar Ibáñez me decía que había que insistirle a Pedro Gallese en el juego aéreo. En la MLS hay mucho de eso y en ese sentido ha crecido mucho. Él mismo decía que no era un arquero salidor, sino más de achique, pero ha mejorado mucho”, indicó Baena al programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Además, destacó la gran virtud diferencial que tiene Gallese con el resto de los arqueros. “Debe ser el mejor arquero de mano a mano en las Eliminatorias. Domina la situación del uno contra uno”, señaló el entrenador de nacionalidad venezolana.

POSIBLE PARTIDA A EUROPA

El entrenador de 60 años también se pronunció acerca de la chance que tiene el golero peruano de partir al fútbol europeo. Cree que se encuentra en la mejor etapa de su carrera para ir al Viejo Continente. “Pedro Gallese no me ha comentado sobre querer irse a Europa. Está muy a gusto en la MLS, pero hay rumores de equipos interesados en él. Se encuentra en una edad de madurez, confianza y experiencia. La oferta que llegue tendría que ser muy tentadora para que él quiera irse. Tiene como mínimo cuatro años más para jugar a primer nivel”, añadió el ex preparador de porteros de la selección venezolana y del Xolos de Tijuana de la Liga MX.

NOMINACIÓN

Finalmente, sobre la inclusión de Gallese en la lista de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS por sus sigas en inglés) dentro de los mejores goleros del planeta, manifestó su alegría y reconoce que no se equivocó en llevarlo al cuadro de la MLS. “Estoy contento y orgulloso por la nominación de Pedro Gallese. Se lo merece, en cada partido te salva una o dos pelotas importantes de gol. Lo tomó muy tranquilo, es humilde. Conversé con Óscar Ibáñez y tomamos la decisión de traer a Pedro, no nos equivocamos”, indicó.

Pedro Gallese siendo entrenado por César Baena en el Orlando City. (Foto: Twitter)

HÉROE DE SU EQUIPO

Los motivos para elogiar al ex arquero de Alianza Lima no son suficientes. Y es que fecha tras fecha viene salvando a su equipo con atajadas de otro mundo. Tanto estirándose para bloquear con su pierna remates por debajo, o evitando goles de penal, además de contar con unos reflejos impresionantes que lo hacen reaccionar rápidamente ante cualquier ocasión de peligro en su arco.

CONVOCATORIA A LA ‘BICOLOR’

Como es costumbre y claramente por su alto nivel, Pedro Gallese fue convocado a la ‘blanquirroja’ para afrontar los partidos de las Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Es por ello, que se necesita que Gallese luzca su mejor versión para evitar que el elenco nacional sea vencido y así se enfoque en hacer daño en ataque.

De hecho, ha disputado los 12 partidos que se han jugado hasta ahora en el actual proceso clasificatorio, habiendo realizado 30 tapadas y dejando el arco en cero en dos ocasiones (las dos en condición de local ante Venezuela y Chile).

