¿Por qué circulan monedas rojas de un sol? Esta es la explicación del BCR

Con seguridad, en las transacciones que haces diariamente para pagar algún producto o servicio en efectivo te has encontrado con una o varias monedas rojas de un sol, ya sea totalmente cubiertas por ese color o con rastros de haber sido pintadas. ¿De dónde provienen estas monedas? El Banco Central de Reserva (BCR) resolvió la duda.

Las monedas rojas de un sol tienen ese color porque fueron pintadas en algunos casinos o tragamonedas para ser utilizadas como fichas para las máquinas.

“Esta coloración no se debe al efecto del paso del tiempo en la aleación de alpaca, sino a que algunos establecimientos de tragamonedas que no utilizan fichas, pintaban las monedas de rojo con la finalidad de que los clientes las canjeen antes de retirarse y así no quedarse desabastecido de fichas”, explicaron funcionarios del BCR a la web Peru.com en 2017.

Además, explicaron que esta práctica se realiza desde hace algunos años y ha ido desapareciendo. También resaltaron que no se trata de monedas falsas y que las monedas pueden ser cambiadas en las entidades financieras.

“El color rojizo no significa que las monedas sean falsificadas; sin embargo, se recomienda canjearlas en cualquier Empresa del Sistema Financiero o en el Banco Central de Reserva”, indicaron.

NUEVA MONEDA DE UN SOL

El Banco Central de Reserva (BCR) dispuso poner en circulación a partir de hoy una moneda de plata conmemorativa del bicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú, la primera institución cultural de nuestra etapa republicana.

“Además de ser un símbolo de resiliencia ante los tiempos adversos y espacio de encuentro de grandes intelectuales peruanos, la Biblioteca Nacional se ha erigido como una entidad cuyo aporte al desarrollo académico y educativo nacional es invaluable”, indicó el ente emisor.

“Asimismo, esta institución, que también protege la memoria histórica del país, garantiza el acceso de la población a la información y a la cultura”, agregó.

Las características de la moneda son:

Denominación : S/ 1.00

Aleación : plata 0.925

Peso fino : 1 onza troy

Diámetro : 37.00 mm

Calidad : proof

Canto : estriado

Año de acuñación : 2021

Emisión máxima : 5,000 unidades

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, el año de acuñación 2021 y la denominación en letras UN SOL.

En el reverso de la moneda, en el centro, se exhibe una composición de la portada del antiguo edificio de la Biblioteca Nacional del Perú. A los lados de la moneda, los textos 200 AÑOS y BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.

Esta moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del Banco: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/ a un precio inicial de 149 soles.

NUEVOS BILLETES

En julio, el BCR puso en circulación la semana pasada nuevos billetes de S/ 10 y S/ 100 dando inicio al lanzamiento de una nueva familia de billetes que incorpora modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad.

Los billetes de la nueva familia, se caracterizan por contar con renovados elementos de seguridad de fácil reconocimiento por parte del público. Su temática está enfocada en personajes del siglo XX que han influido notablemente en el arte, la literatura, la historia y la ciencia.

También se destaca la temática de la biodiversidad incluyendo motivos de nuestra flora y fauna, para lo cual contamos con el apoyo del Ministerio del Ambiente.

La nueva familia de billetes cuenta con los siguientes motivos:

• S/ 10: Chabuca Granda, la vicuña y la Flor de Amancaes

• S/ 20: José María Arguedas, el cóndor y la Flor de la Cantuta

• S/ 50: María Rostworowski, el jaguar y la Puya Raimondi

• S/ 100: Pedro Paulet, el Colibrí Cola de Espátula y la orquídea Phragmipedium kovachii.

• S/ 200: Tilsa Tsuchiya, el Gallito de la Rocas y la flor Bella Abanquina

