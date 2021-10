Feriados en Perú: ¿cuál fue el impacto económico que dejó el último fin de semana largo?

Fotografía cedida hoy por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú que muestra a la titular de dicha cartera, Rocío Barrios (c-d), junto al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos (c-i), durante una ceremonia realizada hoy en Machu Picchu, Cuzco (Perú). EFE/Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que durante el feriado del Combate de Angamos se movilizaron alrededor de 500 mil visitantes a nivel nacional, lo que generó un impacto económico positivo de US$ 61 millones, superando las expectativas iniciales, permitiendo dinamizar las economías regionales y locales en el Perú.

Entre los factores importantes que impulsaron a realizar mayores viajes, fueron la declaratoria de días no laborables para el sector público, el avance en la cobertura de vacunación de la población que genera mayor seguridad y la confianza para realizar viajes, este incremento en los viajes al interior del país aportará una recuperación más acelerada en el sector turismo.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA) a los propietarios de los establecimientos de hospedajes a nivel nacional y mediante las entrevistas realizadas a las Direcciones / Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo, se observó que la tasa de ocupabilidad alcanzó cifras superiores al 80% como es el caso de las regiones de Áncash, Ica, San Martín, Piura y Ucayali.

Los resultados del estudio del Feriado del Combate de Angamos, reveló que la pandemia ha generado cambios en los hábitos de viaje; así, se realizaron más viajes por “recreación” (68,6%) y menos viajes para “visitar a familiares y amigos” (22,8%), probablemente para evitar algún riesgo de contagio. En cuanto al grupo de viaje, destacaron los viajes en grupo familiar (40,5%), los viajes con la pareja (31,7%) y con familiares o amigos sin niños (13,2%), entre los principales.

Respecto al medio de transporte, hubo una mayor preferencia por viajar con auto propio (32,8%), ello debido probablemente a sentirse más seguros frente al COVID-19 viajando entre conocidos. El avión sería utilizado por el 31,1% de los visitantes y el bus interprovincial, por el 22,6%, entre los principales medios de transporte.

Durante este feriado, los alojamientos más utilizados fueron los hoteles (51,5%), seguido de la casa de familiares y/o amigos (17,8%), la casa o departamento alquilado (12,5%), los hostales (10,3%), y la vivienda propia (5,7%), entre otros.

Además, los visitantes nacionales realizaron un gasto promedio equivalente a US$ 127, monto que fue destinado principalmente a gastos de transporte, alimentación, alojamiento y actividades recreativas. Asimismo, los visitantes que viajaron a destinos cercanos (dentro de su propia región) gastaron en promedio de US$ 68, mientras que los que visitaron otras regiones realizaron un gasto promedio de US$ 144. La permanencia promedio fue de 3 noches.

Asimismo, entre los encuestados que indicaron que no planearon viajar durante el feriado largo, mencionaron que se quedaron en casa a descansar o relajarse (34,3%), un 15,5% indicó que fueron de paseo dentro de su propia ciudad (centros comerciales, parques, etc.), un 12,8% estuvo trabajando y un 10,4% salió de paseo o excursión fuera de su ciudad, entre las principales actividades. Asimismo, manifestaron que las principales razones por las que no planificaron viajar se debió a que no tienen tiempo disponible por el trabajo o estudio (21,9%), al temor al contagio del COVID-19 (20,6%), a los problemas económicos (19,7%) y, entre otros.

Las principales fuentes de información fueron las Direcciones / Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo; el estudio del Feriado del Combate de Angamos realizado por el MINCETUR y los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional.

La Organización Mundial del Turismo resaltó que el crecimiento inclusivo deberá estar en el centro en un nuevo inicio del sector, precisamente, el Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, destacó: “El compromiso del sector debe estar sujeto, entre otras cosas, con el crecimiento del turismo inclusivo, eso resulta clave para que su reanudación aporte esperanza a millones de personas en todo el mundo y garantice que todos aquellos que tienen un interés en el sector, también tengan voz en su futuro”.

Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima, advirtió que, efectivamente, el turismo inclusivo debe ser un componente esencial dentro de una nueva configuración de la industria. Igualmente, aseguró que, bajo las lecciones aprendidas durante la pandemia, está claro la importancia de desarrollar destinos sostenibles e inclusivos, ya que antes los viajes estaban relacionados al cumplimiento del deseo de obtener experiencias y sueños, pero ahora hay que agregar otros aspectos como la salud y las emociones intensas.

“Los viajeros han demostrado su necesidad de contacto con la naturaleza que, si bien antes estaba presente, ha pasado a ser una prioridad. Sus búsquedas son por lugares de espacios abiertos, llenos de naturaleza y destinos donde existan soluciones saludables con alternativas como un spa”, detalló Fiorini en el conversatorio “Turismo, Proyecciones 2022, y turismo inclusivo¨ realizado por Ostelea Tourism Management School.

En esa línea, informó que, en la actualidad, los turistas quieren tener certeza del acceso a Centros de Salud cerca a su lugar de hospedaje. Por tal motivo, contar con Centro Médico disponible se convirtió en una necesidad, ya que requieren de un turismo de bienestar físico y emocional.

