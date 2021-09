Congresista Jorge Luis Flores intenta sobornar a periodista al entregarle 100 soles

Periodista puso en evidencia a congresita de Acción popular al intentar sobornarlo. (Foto: La República)

El congresista de Acción Popular Jorge Luis Flores , se encuentra en el ojo de la tormenta al quedar al descubierto, luego que intentó sobornar a un periodista de la localidad de Puno entregándole 100 soles para que pueda ser entrevistado.

Liubomir Fernández, periodista del diario La República, aseguró que el actuar del legislador, ha humillado su honor por ofrecerle dinero de manera ilícita.

Sin dudarlo y poniéndolo en evidencia, el comunicador increpó al Flores diciéndole por qué tiene que darle dinero “por lo bajo”.

“¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? Jorge Luis, yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. Es que no puedes pretender darme dinero. Eso no hace (…) Esto no lo he hecho antes ni nunca”, le encaró el comunicador.

El parlamentario fue confrontado ante cámaras por el periodista Liudomir Fernández y no le quedó otra opción que admitir el intento de soborno.

“Yo pido que la fiscalía lo investigue, que reciba algún escarmiento, eso no se hace. El periodismo es una carrera muy noble y no se presta para estas cosas”, aseguró el periodista en comunicación con Latina.

En medio de su intento de disculpa, el legislador llegó a decir: “solamente pedirte que para cualquier problema que haya más adelante no llames solo a Carlos Zeballos, sino llámame a mí también”, expresó titubeando al verse al descubierto por el hombre de prensa.

Cabe mencionar que tanto Flores como Carlos Zeballos Madariaga, Oscar Zea Choquechambi, Wilson Rusbel Quispe Mamani y Flavio Cruz Mamani, llegaron a la ciudad de Puno para dar una conferencia sobre sus labores congresales y a pesar de que el hombre de prensa les consultó sobre el tema de las denuncias aprovechando que estaban en la provincia, solo Zeballos se interesó en el caso.

¿CÓMO OCURRIÓ ESTE HECHO?

Cuando terminó la rueda de prensa en la ciudad de Puno, el periodista Liudomir Fernández, se encontró nuevamente con Jorge Luis Flores Ancachi en la Plaza de Armas para devolverle un expediente que pidió prestado durante el evento. Sin embargo, cuando le dijo a Liubomir que no solo su colega de bancada debería ser entrevistado, sino también él, simuló un apretón de manos y le quiso entregar 100 soles.

“Es para tu almuerzo” le dijo el parlamentario de Acción Popular con una voz temblorosa al quedar en descubierto por su mal actuar.

SEGUIR LEYENDO