Erick Osores reapareció ante cámaras tras anunciar su regreso y superar dura enfermedad: “Pronto nos veremos”

Erick Osores se recuperó de complicada enfermedad y volverá pronto a la televisión.

Cada vez falta menos para que Erick Osores pueda reencontrarse con su público en ‘Fútbol en América’ y el programa digital ‘Erick y Gonzalo’, el cual conduce junto a Gonzalo Núñez. Como ya es de conocimiento de muchos, el reconocido periodista deportivo se mantuvo alejado de las pantallas tras ser diagnosticado de una complicada enfermedad.

Recordemos que el pasado 22 de abril, el comunicador tuvo un primer acercamiento con sus seguidores a través de una llamada en vivo, en donde reveló que volvería a reaparecer frente a cámaras en los próximos días. Y así fue. El último fin de semana, Osores compartió un video a través de sus redes sociales y aprovechó en dejar un mensaje.

Después de varios meses ausente, el también comentarista de fútbol reveló que se encuentra de regreso y no dudó en agradecer todo el cariño que ha recibido durante este tiempo, el cual no ha sido nada sencillo de afrontar.

“Hola gente, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Aquí estoy de regreso, haciendo mi primer videíto después de un buen tiempo, pero vale la pena. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto, de hecho va a ser así. Y gracias por tanto cariño, se los tengo que decir. Pronto nos vemos”, señaló en un inicio.

Posterior a ello, se mostró junto a dos amigas, quienes llegaron a visitarlo con algunos presentes. “Estoy super contento con la visita de Karito y de Ale, quienes me han traído estos globos que me han emocionado tremendamente. Me han traído pie también”.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Estas chicas rockers han venido a echarme un poquito de ganas, ya pronto estaré de regreso y quiero una vez más agradecer a toda la gente del otro lado y a las chicas en especial por venir hasta acá y darse el tiempo trayendo los globos y el pie, y darme este momento de felicidad. Gracias, gracias”.

Cabe resaltar que, pese a no haber podido estar presente físicamente en cada uno de los programas donde participa, Erick Osores siempre se ha mantenido muy activo en redes sociales. Desde ese medio, el periodista no ha dejado de brindar información a diario sobre todo lo que respecta al fútbol nacional e internacional.

Erick Osores confirmó su regreso a 'Fútbol en América' tras ausentarse varios meses por enfermedad.

¿Cuándo volverá a ‘Fútbol en América’?

Tras recibir el alta médica, Erick Osores dio a conocer los motivos por los que se vio en la obligación de alejarse de las pantallas. “Al menos ahorita estoy por teléfono, antes estaba con muchas pastillas, ahora estoy más relax. También antes me mandaban a dormir más temprano”.

Además, señaló que primero volverá a ‘Fútbol en América’ y luego de ello, retomará la conducción de ‘Erick y Gonzalo’. “Yo vuelvo a ‘Fútbol en América’ ya, después de eso, comienzo con ‘Erick y Gonzalo’. “Este domingo no, el otro. Venir del más allá es lo máximo”.

El periodista deportivo anunció que volverá a la 'pantalla chica' tras ausentarse por problemas de salud. (Erick y Gonzalo)

La carrera de Erick Osores

Erick Osores dio sus primeros pasos en el periodismo deportivo allá por los años 90. Su estreno se dio en reconocida radio deportiva Ovación. Tiempo después, se cruzaría con Gonzalo Núñez, quien lo llevó a América TV, formando una exitosa dupla en ‘Fútbol en América’.

Cuando Núñez tuvo que decirle adiós a la casa televisora en mención, Osores tuvo la responsabilidad de liderar el programa y de manera inmediata se sumó al equipo de ‘América Noticias’. Luego, tuvo la enorme oportunidad de ser parte de la cadena internacional ESPN en el programa ‘Equipo F’; sin embargo, la empresa dejó de operar recientemente en nuestro país.

Pero Erick no solo se ha limitado a la televisión, sino que también tomó la decisión de aventurarse en el mundo digital, precisamente en YouTube, donde actualmente cuenta con dos canales: ‘Futboleros 2.0′ y ‘Erick y Gonzalo’.