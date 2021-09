Luciana Fuster es criticada por restar importancia a caída de Elías Montalvo y publicar post de su uña rota

Luciana Fuster causa indignación entre sus fans

Luciana Fuster ha causado el rechazo de sus seguidores quienes han sido muy duros al criticarla, luego que la integrante de Esto es Guerra compartiera en sus historias de Instagram una publicación “fuera de lugar”, según consideran los fans de la modelo.

Como se recuerda, el día martes, Elías Montalvo sufrió una peligrosa caída que casi le cuesta la vida tras caer de aproximadamente 14 metros de altura, luego que la línea de vida que lo sostenía fallara, causando que el joven caiga sin reparo alguno.

El chico reality, se encontraba participante de uno de los juegos del programa juvenil, cuando se de repente la soga que lo sostenía se soltó. Ante esto, la preocupación por parte de los seguidores y televidentes del programa se hizo notar de inmediato por lo que no dejaban de interactuar entre sí para conocer el estado de salud del joven.

EL POST DE LA INDIGNACIÓN

Ante este lamentable hecho, los integrantes de Esto es Guerra se mostraron muy apenados y preocupados por la situación de Elías Montalvo. Asimismo, prefirieron hacer un alto en sus redes sociales y mantenerse en silencio. Sin embargo, Luciana Fuster compartió un post en Instagram, “sintiéndose mal” porque se le rompió la uña.

De inmediato, sus seguidores no dudaron en criticarla por esta acción, ya que consideraron que la chica reality no era empática ante la situación tan delicada que atravesaba su compañero de trabajo.

“Cómo es posible que mientras Elías se debate entre la vida y la muerte tú te preocupes por tu uña”. “Se pasa esta modelito, todos consternados por Elías y a ti solo te importa tu uña postiza”. “Qué falta de empatía y compañerismo, así se muestra quién es”, fueron algunos de las criticas que recibió la influencer por esta acción.

Tras recibir una ola de críticas, Luciana Fuster decidió borrar esta historia, no sin antes ya había sido compartida por la pagina de espectáculos Instarandula, quien evidenció la actitud de la competidora.

ESTADO DE SALUD DE ELÍAS MONTALVO

Elías Moltalvo a través de sus redes socialescomunicó que se encuentra muy bien de salud tras la grave caída que sufrió en uno de los juegos de altura en Esto es Guerra. El chico reality manifestó que tiene un “angelito de la guarda” que lo cuida y que solo tiene un golpe en el pie izquierdo.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable. Gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías, exámenes de todo y estoy bien, solo tengo un golpe en el pie izquierdo, me vendaron, el otro está bien y de ahí, el cuerpo lo tengo bien, no me duele nada”, dijo Elías en sus historias de Instagram. Además, aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación de sus seguidores y compañeros de Esto es Guerra.

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, estaré en observaciones. Muchas gracias por su preocupación y espero volver muy pronto a la competencia con todo”, agregó el también tiktoker.

AMÉRICA TV SE PRONUNCIA TRAS CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO

Tras este tenso episodio en donde Elías Montalvo sufrió una peligrosa caída, América Tv emitió un comunicado en el que informan que investigarán qué es lo que realmente pasó con la seguridad del juego de altura, donde un descuido estuvo a punto de provocarle una lesión de consideración al integrante del reality del canal.

“América Televisión lamenta profundamente lo ocurrido en el programa Esto es Guerra, que produce ProTv para América.

A esta hora, y después de varios exámenes, se nos ha informado que el Sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche (ayer).

