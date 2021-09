Magaly Medina subastará lujosas carteras que le regaló Andrés Hurtado para ayudar a comedor popular

Magaly subastará carteras de Andres Hurtado. (Foto: Instagram oficiales)

La conductora de espectáculos Magaly Medina, se mostró muy agradecida por recibir obsequios por parte de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y sus hijas Josetty y Génesis. Sin embargo, aseguró que estos obsequios quiere usarlos de una manera que pueda ayudar a los más necesitados.

Para ello, no tuvo mejor idea que subastar las lujosas carteras y el dinero recaudado compartirlo y entregarlo a un comedor popular con la finalidad que puedan comprar alimento para sostener a las familias de esa zona elegida.

“Si alguien me regala una cartera, como Chibolín, es su problema que me regale. Yo digo gracias. De ahí a que la use o la necesite, no la hago. Vamos a subastar esa cartera y el dinero lo daremos a un comedor popular. A mí nadie me compra y ningún hombre dirá que a mí me compró, compró mi dignidad, algo que tú no puedes decir, así que no vengas a tirar barro”, expresó fiel a su estilo.

MAGALY MEDINA LLEVA AGUA EN CISTERNAS A CIUDADANOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Después de presentar un informe el pasado 8 de septiembre en su programa sobre lo que está viviendo el distrito de San Juan de Lurigancho ante la falta de agua tras la ruptura de una tubería matriz, Magaly Medina no tardó en hacerse presente en dicho lugar, pero no lo hizo con las manos vacías. Al contrario, llenó de esperanza a los vecinos tras llegar con 10 cisternas de agua.

Así se puede ver en historias de Instagram, donde también aprovechó para criticar al gobierno central, a los municipales y a Sedapal por la falta de tomar acciones ante esta problemática que compromete a miles de familias que viven en este distrito y que se ven muy afectados por la falta del suministro.

“Ya en San Juan de Lurigancho”, escribió Magaly Medina en su red social, quien acompañó esta descripción con una foto de la zona.

“Poniendo nuestro granito de arena en SJL”, acotó la conductora de TV, quien se ha caracterizado por ser solidaria fuera de cámaras. En esta ocasión, lo difundió con el fin de mostrar lo que están sufriendo los lugareños a causa de la falta de un elemento tan vital.

En esa misma línea, explicó a sus fans que donó agua embotellada a los vecinos, además de traerles baldes y diez cisternas de agua. Sin embargo, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ lamentó que esto no haya sido suficiente porque hay mucha gente necesitada.

“Hemos llegado junto a varios de mis reporteros y mi equipo de producción a las alturas de San Juan de Lurigancho porque como ven, están en emergencia, no tienen agua hace varios días, los camiones les cobran muy caro por el agua”, indicó Magaly Medina.

“Hemos decidido venir a traerles baldes, agua embotellada y 10 cisternas de agua que realmente no alcanzan, no es suficiente, y este gobierno inoperante, los gobiernos municipales no hacen absolutamente nada y Sedapal bien gracias”, acotó la periodista.

MAGALY MEDINA INDIGNADA CON RICHARD SWING

Magaly Medina se mostró muy indignada con, Richard Swing quien estuvo hace unos días haciendo entregas de algunas donaciones para los ciudadanos de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, un detalle habría causado la molestia de la conductora del programa de espectáculos ‘Magaly TV la Firme’.

Richard Swing llegó al distrito de San Juan de Lurigancho con botellas de la más costosas marcas de agua envasada, lo que generó la critica por parte de la periodista, es que solo llevó unas cuantas botellas y no pensó en llevar la verdadera ayuda a la gente que tanto necesita en esa zona. Esto formaría parte de su “politiquería barata”, según señaló la conductora de TV.

“Hizo esta huachafada, de lo más terrible y censurable. Les llevó unas cuantas botellitas de agua Evian, abrió su billetera miserable y les dio 10 solcitos a cada uno, intentó cambiar su imagen porque lo hace por politiquería barata aprovechándose de la pobreza y de gente humilde, por su puesto que llevó una cámara”, expresó muy indignada.

SEGUIR LEYENDO