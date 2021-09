Guillermo Bermejo: “Quien más necesita a Abimael Guzmán vigente es la derecha y el fujimorismo”

La fiscalía pidió 20 años prisión contra Guillermo Bermejo, acusado por presunta pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del Vraem. | Imagen: Canal N

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo sostuvo, este domingo, que respeta la decisión del presidente Pedro Castillo de promulgar la ley que permite cremar los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, pese a que la mayor parte de su partido votó en contra de la ley cuando esta era debatida en el Congreso.

“Yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma el presidente Castillo. Nosotros tuvimos una decisión mayoritaria en la bancada y la hemos explicado. Una de las tantas cosas repudiables que hizo Sendero (Luminoso) era que ellos no permitían enterrar a los muertos. Cuando asesinaban a alguien en la sierra, lo acusaban de soplón, lo mataban y los descuartizaban, dejaban los restos ahí para que se lo coman los animales”, dijo desde Trujillo a donde acudió con los legisladores Alex Flores y Kelly Portalatino a un encuentro regional de jóvenes de su partido político y donde habló sobre su proyecto que busca redactar una nueva Constitución.

“A Sendero se le ha derrotado en el plano militar, en el plano judicial y en plano político. Yo creo que el último puntillazo hubiese sido en el plano moral. Creo que siempre el vencedor tiene que tener una moral diferente al derrotado”, añadió.

Bermejo aseguró que la vigencia de la figura de Abimael Guzmán beneficia más a los partidos de derecha y en especial a Fuerza Popular. “En el debate congresal quedó bastante claro un asunto. Creo que quien más necesita el cuco del terrorismo y quien más necesita a Abimael Guzmán vivo, aunque esté muerto, vigente aún muerto, es la derecha y el fujimorismo sobre todo ”, dijo.

JUICIO DE GUILLERMO BERMEJO

Sobre el juicio que enfrenta por presunta afiliación al terrorismo y el cual se reanudará el próximo miércoles 22 de setiembre a las 3:00 p.m., Bermejo aseguró que los testigos en su contra no tendrán validez en el proceso por distintos motivos:

“De los cuatro testigos en contra, a una la policía les dictaba las respuestas en el anterior proceso. El otro muchacho que dice ser pionero no sabe explicar ni dónde queda el sitio ni qué es un adoctrinamiento o la forma en la que a mí me habrían adoctrinado (porque esa es la acusación). Un tercer testigo (...) dice que no me conoce y que a él lo han manipulado y le han hecho firmar un documento que no ha leído. El cuarto testigo también ha dicho que la policía y la fiscalía lo ha manipulado para acusar de manera indiscriminada a mí, a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido y un montón de gente”, dijo.

“El juicio se abrió con dos mentiras del tamaño de un estadio. Dijeron que había un video mío sentado con los miembros de Sendero Luminoso. ¿Dónde está el video? Dijeron también que había un acta de sujeción firmada por mí. ¿Dónde está el acta?”, agregó el parlamentario de Perú Libre.

Cabe señalar que la fiscalía pidió a la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria del Poder Judicial 20 años prisión contra Guillermo Bermejo, acusado por presunta pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del Vraem, entre el 2008 y marzo del 2009.

Por otro lado, Guillermo Bermejo cuestionó el papel de la prensa y señaló que esta siempre hace un resumen contrario a él y lo muestran “como culpable antes de ser juzgado”.

PROMUEVEN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para convocar a referéndum y cambiar la Constitución Política de 1993. El proyecto de ley de la bancada oficialista es una iniciativa del congresista Wilson Quispe Mamani.

La iniciativa legislativa propone que el presidente de la República convoque a un referéndum constitucional, donde la ciudadanía responda la siguiente pregunta:

“¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva Constitución? Con las siguientes opciones a responder Sí o No”.

En caso gane la opción Sí, corresponderá al mandatario convocar a elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente cuando se desarrollen las elecciones regionales y municipales del 2022.

El proyecto de ley establece que la Asamblea Constituyente tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución y se disolverá una vez terminada esta tarea.

Se precisa que el presidente deberá, con 60 días de antelación, dictar un decreto supremo que precise el número de integrantes que tendrá del órgano constituyente, fijando las reglas básicas de composición y funcionamiento.

“Redactado el texto de la nueva Constitución será sometido a un referéndum para su aprobación. La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución actual”, señala la propuesta de ley.

