Franco Pomalaya, denunciado por agredir a periodista, viajará con Pedro Castillo a México y EE.UU.

Franco Pomalaya agredió a periodista de RPP y viajará con Pedro Castillo a México y Estados Unidos

Franco Alexander Pomalaya fue el protagonista de un nuevo escándalo de agresión a la prensa por parte de los allegados al gobierno de Pedro Castillo. Hellen Meniz, reportera de RPP Noticias lo denunció por intentar quitarle su micrófono mientras cubría las actividades del presidente de la República en Comas.

Sin embargo, hoy la resolución N° 209-2021-PCM detalla que Pomalaya acompañará junto a otros funcionarios del Despacho Presidencial y la primera dama, Lilia Paredes, en el primer viaje de Castillo Terrones a los países México y Estados Unidos.

El viaje se realizará del 17 al 22 de septiembre a las ciudades de México, Nueva York y Washington D.C., además de designar viáticos para cada integrante de la comitiva por 2,200 dólares, fuera de pasajes aéreos y estadía.

Esta designación ha llamado atención de la prensa, ya que desde que ocurrió el episodio de agresión, ni el presidente Castillo ni funcionarios del gobierno se han pronunciado al respecto.

PIDEN SANCIÓN A POMALAYA

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en un comunicado de prensa, rechazó la agresión sufrida por la reportera de RPP, Hellen Meniz, por parte de Franco Pomalaya y exigió que se sancione al responsable.

“La periodista cubría las actividades del presidente cuando al intentar poner su micrófono para que declare, Pomalaya le arranchó el micro y la trató de neutralizar a empujones para impedir que se acerque al presidente. Meniz declaró que tiene el brazo adolorido por el forcejeo con el sujeto, para no dejar que le quiten su herramienta de trabajo”, indica en su mensaje.

“La actitud matonezca de las personas que acompañan a Pedro Castillo en sus actividades públicas se ha repetido varias veces, sobre todo contra periodistas mujeres. Meniz pidió reacciones de la ministra de la mujer y de la ministra de desarrollo social. La primera no contestó y la segunda dijo que no era un tema de su sector”, agrega el escrito.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 @hellen_meniz, reportera de @RPPNoticias, fue jaloneada y empujada por Franco Pomalaya, parte del equipo de prensa del presidente @PedroCastilloTe.



IPYS protesta por la agresión y exige al presidente sancionar al responsable de lo sucedido.https://t.co/ySx3f7Lwis — IPYS (@IPYS) September 16, 2021

AGRESIONES A LA PRENSA

A través de las redes sociales, la periodista de RPP Noticias, Hellen Meniz, denunció que uno de los miembros del equipo de prensa del presidente de la República, Pedro Castillo intentó arrebatarle el micrófono durante la cobertura de las actividades del mandatario. Las imágenes del incidente fueron reveladas por la plataforma de TV de la radio y Canal N.

El video muestra el preciso instante cuando la periodista acerca su micrófono a Castillo Terrones para hacerle algunas preguntas, pero uno de sus hombres de prensa intenta detenerla y por segundos retiene su herramienta de trabajo. Posteriormente hay un jaloneo y se ve cómo Meniz le increpa al hombre por su accionar, quien luego hace como si nada hubiera pasado.

Hace unos meses, cuando Pedro Castillo inició sus labores como presidente de la República, la reportera de TV Perú Noticias, Tiffany Tipiani, estaba tratando de colocar el micrófono para captar las respuestas que estaba dando el mandatario a Canal N, pero el personal de seguridad -en cuestión de segundos- procedió a apartarla a la fuerza y con empujones. Ante la insistencia, el agente nuevamente la apartó cargándola y usando la fuerza para alejarla del presidente, ante la mirada atónita del mandatario.

Los desencuentros del gobierno de Pedro Castillo con la prensa no son pocos. Hace unos días también el premier Guido Bellido perdió los papeles con un reportero de Latina, quien lo incomodó al preguntarle sobre el caso de la congresista Patricia Chirinos. El Primer Ministro no solo le respondió en quechua, sino que minutos más tarde le dijo que debe “lavarse el oído, porque no escuchas bien”.

