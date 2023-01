Thor, la morsa que obligó a un pueblo suspender los fuegos artificiales

La morsa está migrando hacia el Ártico al norte del planeta, por lo que en su camino decide tomar descansos por algunos días en diferentes costas (Captura de pantalla)

Los fuegos artificiales por el Año Nuevo en el poblado de Scarborough en North Yorkshire, Inglaterra, fueron suspendidos después de que una morsa ártica nombrada Thor, decidiera descansar en el lugar en medio de su camino hacia el norte.

De acuerdo con información del medio inglés Sky News, el mamífero fue visto anteriormente en la costa de Hampshire y un mes antes en lugares lejanos como las costas de Bretaña en Francia.

Autoridades de Scarborough decidieron acordonar la zona en la que estaba descansando la morsa y advirtieron a la población sobre los procesos policiales a los que se enfrentarán en caso de que molesten al animal.

Los especialistas consultados por el ayuntamiento recomendaron frenar con el show de fuegos artificiales para evitar que los estallidos y destellos le pudieran causar “angustia” a Thor.

Académicos explicaron que la morsa solo se encuentra “de paso” en el poblado y que una vez que haya descansado lo suficiente abandonará la costa para seguir su camino hacia el norte.

Thor atrae a los visitantes

La morsa fue vista anteriormente en las costas de Hampshire (Twitter)

El líder del Consejo del Ayuntamiento Scarborough, Steve Siddons, comentó para el periódico The Guardian que no fue fácil para las autoridades tomar esta decisión, pero que en este momento la salud y el bienestar de la morsa tiene prioridad.

Otras de las medidas que se tomó para dejar al mamífero marino relajarse, fue la suspensión de las actividades comerciales en el puerto.

La morsa gigante habría sido la primera que visita este poblado, explicó el medio inglés. Esto generó que diferentes habitantes de Yorkshire vayan a ver al animal silvestre, aunque sea a seis metros de distancia por la zona de limitación que pusieron las autoridades locales.

Richard Coulson, vecino de la zona, comentó para la agencia de noticias de Pensilvania que el movimiento de personas que ha generado el mamífero es igual al que hay en verano, “realmente está repleto de autos y personas”, describió.

El habitante de Yorkshire comentó que es la primera vez que ve a uno de estos animales y quedó realmente impresionado por su tamaño, “sus colmillos son más grandes que mis brazos”, aseguró. También dijo que casos como estos hacen apreciar y respetar a la naturaleza.

Monitorean su estado

El animal mamífero ha provocado una ola de visitas en la costa que actualmente se encuentra acordonada por las autoridades del pueblo (Twitter)

Sea Life Scarborough, acuario de la localidad, explicó a través de su página de Facebook que la visita por parte de la morsa forma parte de un pequeño break para continuar sus aventuras hacia el norte del mundo.

La organización que vela por la preservación de la fauna marina, explicó que estos animales no están acostumbrados al ruido y mucho menos a los animales domésticos, por lo que es recomendable tomar precauciones en caso de que vayan a echarle un vistazo.

“Nuestro maravilloso equipo de cuidado animal ha estado presente durante toda la noche y continúa monitoreando su situación junto la British Divers Marine Life Rescue y la Royal Society for the Prevention of Cruelty Animals”, comentó el acuario a través de una publicación realizada en la red social.

El comportamiento de la morsa

Los especialistas consideran que el animal solo va a estar unos cuantos días en ese lugar y después seguirá su camino hacia el norte (Twitter)

Oceanwide Expeditions, empresa dedicada a la organización de expediciones a los lugares más recónditos del planeta, detalló en la ficha técnica que estos mamíferos suelen viajar en manada durante su temporada reproductiva.

La compañía estima que la población mundial de morsa ronda por los 230.000 ejemplares siendo el Pacífico y Atlántico los hábitats en los que más se concentran.

Esta especie migra naturalmente hacia el norte del mundo durante la temporada de verano, después de que el sol libera las aguas del hielo, por lo que es común verlas dentro de un gran grupo durante esta temporada del año.

