Investigadores logran reconstruir el esqueleto completo del primer reptil planeador

Mientras que la mayoría de los reptiles antiguos se arrastraban, se escabullían y saltaban a través de sus hábitats prehistóricos, una criatura sigilosa optó por una técnica aérea: planearse.

El diminuto Coelurosauravus elivensis “parecido a un dragón” usaba un par de patagiales, membranas delgadas que se extendían desde su torso hasta sus extremidades delanteras, formando una estructura similar a un ala para viajar de copa a copa de árbol, según un nuevo estudio publicado en línea en el Journal of Vertebrate Paleontology.

Investigadores del Museo Nacional Francés de Historia Natural en París están llamando a la criatura “el primer reptil planeador del mundo”, según un comunicado. Desde que se descubrieron los primeros fósiles del animal en 1907, los paleontólogos lidiaron con la forma en que esta especie, que mide aproximadamente 10 centímetros de largo, aproximadamente el tamaño de una mano humana, evolucionó para planearse a través de su hábitat boscoso durante el período Pérmico tardío (hace entre 260 millones y 252 millones de años).

Antes de esta reconstrucción, los investigadores no estaban seguros de la ubicación exacta de los patagiales en el cuerpo del animal (REUTERS)

Pero ahora los investigadores creen que han resuelto el misterio, utilizando pistas sobre la copa de los árboles en el antiguo ecosistema de este reptil único. “La imagen resultante es la de un bosque donde los árboles están lo suficientemente cerca como para que las copas de los árboles se superpongan”, dijo el autor principal del estudio, Valentin Buffa, paleontólogo del Centro de Investigación en Paleontología y el Museo Nacional Francés de Historia Natural.

“Esto -continuó- permitió a los animales moverse en los árboles sin necesidad de bajar al suelo donde están los depredadores”, y con el tiempo podría haber impulsado la evolución de las adaptaciones de deslizamiento, según reveló Buffa a Live Science en un correo electrónico. “C. elivensis probablemente era un gran trepador, capaz de moverse hacia arriba y hacia abajo de los troncos de los árboles con facilidad, y tenía la capacidad de saltar y planearse entre las ramas y los árboles, evitando tener que bajar al suelo aún más”, agregó.

Los autores del estudio dedujeron cómo se movía el reptil planeador al reconstruir su esqueleto, utilizando fósiles de tres individuos que se habían recolectado a lo largo de los años en varios lugares. “El más completo de estos, un esqueleto de Madagascar, fue suficiente para reconstruir casi todo el esqueleto (alrededor del 90%) de esta especie”, dijo Buffa.

Los científicos también compararon la ubicación propuesta de los patagiales de C. elivensis con los de Draco, un género de lagartos planeadores modernos (REUTERS)

Antes de esta reconstrucción, los investigadores no estaban seguros de la ubicación exacta de los patagiales en el cuerpo del animal. En el nuevo estudio, los autores propusieron que las estructuras en forma de alas probablemente estaban ubicadas en la parte baja del tronco, extendiéndose desde la gastralia (huesos dérmicos ubicados entre el esternón y la pelvis) o desde la musculatura del tronco. Los científicos determinaron esto basándose en la posición de los huesos, ya que los tejidos blandos de los patagiales no se conservaron en ninguno de los especímenes.

Los investigadores también compararon la ubicación propuesta de los patagiales de C. elivensis con los de Draco, un género de lagartos planeadores modernos. A menudo llamados “dragones voladores”, los lagartos Draco viven predominantemente en las selvas tropicales del sudeste asiático. Los científicos informaron que el “aparato de deslizamiento de C. elivensis se asentaba más bajo en el abdomen que en los lagartos deslizantes modernos”, según el comunicado, y que las patas de Draco están sostenidas por sus costillas largas y flexibles.

La información obtenida también sirvió a los paleontólogos para comprender que estos reptiles podían moverse en los árboles sin necesidad de bajar al suelo donde están los depredadores (Hannah Reyes Morales/The New York Times)

Los lagartos Draco modernos no están estrechamente relacionados con el antiguo C. elivensis, pero es probable que los dos hayan evolucionado para tener tipos de cuerpo similares a través de una evolución convergente, o cuando los animales en entornos similares desarrollan rasgos similares de forma independiente. Por ejemplo, al igual que Draco, C. elivensis lucía “garras afiladas y curvas” que le permitían agarrar ramas y troncos de árboles durante sus viajes de árbol en árbol, y probablemente también lo convertían en un planeador más hábil.

“Con base en el comportamiento conocido de Draco, sugerimos que C. elivensis pudo flexionar sus muñecas hacia atrás y entrelazar las garras de sus dedos entre las escamas en la parte superior de su ala”, explicó Buffa. “Esto probablemente le permitió extender el ala y mantenerla abierta incluso a velocidades más altas, así como proporcionar cierto grado de flexibilidad al mover ligeramente los brazos”.

Además, “la longitud y la curvatura de los patagiales permiten reconstruir un ala muy ancha en C. elivensis”, añadió. “Eso habría generado mucha sustentación en el aire, lo que probablemente le permitió planear una distancia significativa”.

