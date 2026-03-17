El cronograma venezolano está que arde

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, camina junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el 14 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La política implica siempre actos que poseen repercusión simbólica. La caída de Nicolas Maduro fue ese acto que disparó otra etapa en Venezuela con expectativas y anhelos de libertad. Es, claramente, mejor que ayer lo que se vive allí, pero lejos de lo que se requiere y necesita. El 3 de enero fue histórico pero el hambre en Venezuela no se detiene y ese no es un asunto baladí.

Lo primero, a concretar, es la libertad de todos los que están presos por razones de pensamiento político. Eso aún no se produjo. Ni amnistía, ni ningún misterio raro, solo la libertad es lo que cabe efectivizar, todos saben que la ilegitimidad e ilegalidad del régimen puede hacer nacer Frankesteins jurídicos (si sirven para liberar gente, adelante) pero nunca serán actos con juridicidad plena, solo importa lo fáctico. Y ni siquiera eso: en realidad usan las libertades para chantajear y ganar tiempo. En eso son solventes, en la inmoralidad de jugar con reglas non sanctas y entreverar los partidos. El chavismo-cubanizado es lo que mejor sabe hacer: estafar, montar engañifas, mentir y traicionar. ¿Lo saben de memoria todos no?

Mientras la dictadura ad hoc continua estirando la libertad de muchos: gana tiempo, se reconstituye bajo las sombras en micropoder y se fortifica en escenarios nunca democráticos.

Estados Unidos ya debería saber que no se santifican los diablos: se los usa, poco, rápido y con inteligencia, porque ellos juegan con armas que no están en lo moral. ¿Marco Rubio con lo inteligente que es no sabe esto? ¿O de veras creen que recién en más de un año y medio corresponde dar el salto a la democratización real en Venezuela? ¿Cuál es el sentido de tanta letanía? No se comprende. Solo si se efectivizan elecciones en pocos meses el país retoma el camino de la esperanza, de lo contrario nada bueno se advierte al eternizar gente que es odiada por su pueblo. ¿Cuesta tanto entender esto?

La primera imagen de Nicolás Maduro capturado (Archivo)

La caída de Nicolás Maduro con el pasaje de los meses, se rutiniza como decía Max Weber. Eso implica que ya a nadie le importa su destino y la gente en Venezuela está atenta a lo que es el día a día, metidos en un país que es un infierno para subsistir. Esta es la única verdad. Este es el asunto central y la democracia es siempre mejor para orientar el presente que unos dictadores de cabotaje que en cualquier momento incendian todo.

Un país que se enloquece en su cotidianeidad, donde los bolívares no alcanzan, donde la inflación se los traga, es un país que se asfixia. Miren al youtuber Trueno cuando habla de estos asuntos: lo hace sin cálculo, sin política y lo vocifera claro para que lo entiendan los que están por fuera de la política. Él representa el sentir popular venezolano: no es casta, no es rosca, es un comunicador popular que habla por millones de venezolanos que no pueden hablar. Por favor, miren lo que dice ese chico en las redes sociales, vean a los millones y millones de seres a los que les habla y verán por donde vienen los tiros. Si se sigue en la micro política se aleja de la macro sociedad.

Lo de Maria Corina Machado -a esta altura- es titánico. Ella no puede hacer más, y hace todo y siempre un poco más. Recuperó terreno con el presidente norteamericano, ayuda a pensar la agenda y es la única esperanza a futuro de su país. No se entiende como Estados Unidos no apura el proceso en esta línea demarcando un acto electoral rápido, rapidísimo. Ya es evidente que esta dama es el grueso de la voluntad venezolana, sería entonces sensato ir a un acto electoral urgente para convalidar lo que se recorre en Venezuela o se corre el riesgo de empalidecer todo lo ganado si el tiempo sigue pasando y el proceso se cae o se erosiona. No olvidemos que el Chavismo ortodoxo siempre está con el arma de la violencia latente contra su propia gente, y este desafío está presente en la mente de varios personajes que aún perviven en el poder como Diosdado Cabello.

La economía de recuperación se la respalda con las democracias operativas en transición; a las dictaduras salientes se les desconfía siempre y nadie sabe a ciencia cierta si no siguen robando como lo han hecho por décadas. ¿O ahora hay alguna razón para creer que estas gentes pasaron a tener una beatificación de algun tenor? ¿De veras ayer robaban y violaban los derechos humanos y hoy son magníficos y probos? Algo no cierra, excepto que sea una maniobra para ganar tiempo, ante lo cual fue genial si termina rápido en una democracia de verdad y no en este ensayo bananero que no tiene aún un cronograma concreto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Seamos claros, si Estados Unidos está preocupado por el petróleo en Venezuela, ese interés siempre será mejor definido dentro de un estado de derecho y nunca en medio de esta cleptocracia desesperada que solo juega día a día a estirar su partida. Es bastante obvio este pensamiento. Casi que elemental.

Los que creemos en Estados Unidos como el líder continental planteamos: que ayude en la democratizacion rápida en Venezuela de punta a punta, que no lo asuma como una región de influencia sino como lo que es. Así esperamos sinceramente que se produzcan los acontecimientos. En eso creemos los demócratas del continente. Por eso asumimos el 3 de enero del lado correcto de la historia sin rubor cínico como el de muchos.

Es raro como Estados Unidos toma riesgos extremos en Irán y en Venezuela con todo acotado y servido, no acelera. No se entiende. Y no se entiende las dilatorias que asume en Venezuela porque las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos serán una espada de Damocles para el actual gobierno norteamericano y sin activos tangibles, es una pena no estar en ese momento histórico con Venezuela en democracia como un éxito del mundo. Sería un lujo exponer ese activo como resultado. ¿O no?