5. Vox irrumpe, pero no altera mayorías ni provoca un vuelco electoral como algunas encuestas, muchos rumores y no pocas fake news afirmaron durante las últimas horas. Su éxito es importante pero infructuoso. Ha arrastrado al PP posiciones más reaccionarias… pero no ha conseguido ni sumar, ni movilizar otros votos más allá del bloque de la derecha. Vox ha irrumpido pero, finalmente, ha espoleado a la izquierda sociológica con una participación masiva.